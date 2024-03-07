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Ліберія та Маршаллові острови припинили співпрацю у перевезенні нафти з Росії, - Reuters

7 березня, 2024 четвер
02:20
Економіка

Нафтові танкери, що використовує Російська Федерація, припиняють ходити під прапорами Ліберії та Маршаллових островів. Це фіксується після того, як Сполучені Штати Америки посилили застосування санкцій щодо суден, які пов'язані з відповідними реєстрами

Про це повідомляє Reuters.

Йдеться про десятки російських танкерів, які за останні тижні втратили можливість ходити під цими прапорами.

Зазначається, що така зміна відображає тісні стосунки між Штатами та компаніями управління прапорами Ліберії та Маршаллових Островів, штаб-квартири яких розташовані не в їхніх країнах, а у Вірджинії (США), в межах юрисдикції американських санкцій.

Як звертають увагу експерти з енергетики та санкцій, інтенсивне використання цих прапорів у минулому також є потенційно довготривалою вразливістю для нафтового флоту РФ, чиї танкери залишатимуться відповідальними за порушення санкцій навіть після того, як вони перейдуть на новий прапор за межами досяжності США.

За словами співробітника Центру Девіса з вивчення Росії та Євразії при Гарвардському університеті Крейга Кеннеді, вони "створили постійну відповідальність і тривалий ризик".

Майже всі інші танкери ходили під прапором Габону, включно з 12 із 14, на які Мінфін Штатів наклало санкції 23 лютого. З тих танкерів під прапором Габону, які входять до сфери інтересу провідної російської судноплавної компанії "Совкомфлот" (SCF), принаймні 3 нещодавно ходили під прапором Ліберії, йдеться в публікації.

Згідно з даними, ці танкери були серед безлічі кораблів у флоті SCF, який рухався до Габону. Зазначається, що станом на початок лютого SCF мав 42 танкери у своєму флоті зі 147 танкерів, які нещодавно перейшли під прапор Габону, переважно з Ліберії та Панами.

Реєстр ліберійських прапорів повідомив Reuters, що всі судна під ліберійським прапором, на які потрапили санкції, перебувають у процесі зняття своїх ліберійських прапорів.

Як розповів агентству офіційний представник США, Ліберія активно співпрацювала з американським Мінфіном, і що танкери, які потрапили під санкції, мають приблизно тримісячний період зупинки, щоб перейти під інший прапор.

Офіційні особи реєстру Маршаллових Островів також контактують з агенціями США з цього питання, сказав представник реєстру Маршаллових Островів.

За словами міністра транспорту Габону Лоїк Мудума, останнім часом багато танкерів покинули ліберійський реєстр до Габону. Він додав, що Габон виключить їх зі списку, якщо буде виявлено, що вони займаються незаконною діяльністю.

  • 12 жовтня 2023 року Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти компаній, які намагалися обійти обмеження на ціну російської нафти.
  • 21 лютого повідомлялось, що у Росії виникли труднощі з продажем нафти Sokol до Індії. Там вагаються купувати російські нафтопродукти через страх санкцій США.

Теги:
нафта
санкції проти Росії
США
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