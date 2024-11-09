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Головна Економіка "Роснафта" збирається поглинути "Лукойл" та "Газпромнафту", - WSJ

"Роснафта" збирається поглинути "Лукойл" та "Газпромнафту", - WSJ

Марія Науменко
9 листопада, 2024 субота
13:42
Економіка нафта роснефть

РФ розглядає можливість об’єднання своїх найбільших нафтових компаній в єдину національну структуру, аби підсилити влив Путіна на світові ринки нафти й зміцнити економіку країни

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Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Як стверджують джерела, на слова яких посилається WSJ, серед обговорюваних варіантів - злиття "Роснафти", "Газпром нафти" - дочірнього підприємства - "Газпрому" та приватної"Лукойл", що перебувають під санкціями США.

"Об'єднана компанія легко стане другим найбільшим виробником нафти у світі після саудівської Aramco. Видобуваючи майже втричі більше, ніж Exxon Mobil, найбільший американський виробник, об'єднана компанія може дозволити Росії вибивати вищі ціни з клієнтів у таких країнах, як Індія та Китай", - йдеться у повідомленні.

Крім того, протягом останніх кількох місяців тривали переговори між представниками уряду та керівниками компаній. Проте завершення угоди ще не гарантоване через можливі зміни у планах та розбіжності в інтересах учасників, зокрема, серед топ-менеджменту "Роснафти" та "Лукойл", які побоюються втрат у виплатах акціонерам.

Кремль спростував інформацію про участь в угоді, а представник "Роснафти" назвав ці повідомлення "недостовірними". Він припустив, що публікації з цього приводу можуть бути вигідні конкурентам. Представник "Лукойлу" заявив, що ні компанія, ні її акціонери не ведуть переговорів про злиття "з будь-якими сторонами, оскільки це не відповідає інтересам компанії".

  • У березні ПАТ "Роснафта" розпочало процес продажу свого німецького підрозділу, щоб Берлін продовжив свою опіку над цим бізнесом.

     

Теги:
Новини
Світ
Росія
нафта
Війна з Росією
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