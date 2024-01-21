Румунські фермери вимагають від влади підтримати на засіданні Ради Європи їхні вимоги щодо імпорту з України

Про це повідомляє Digi24.

Відповідний лист із вимогами Альянс з питань сільського господарства та співробітництва направив президенту Румунії Клаусу Йоганнісу, прем’єр-міністру Марчелю Чолаку та міністру сільського господарства Флоріну Барбу.

Румунські фермери пропонують створити та запровадити до 30 квітня 2024 року європейську систему, яка гарантуватиме визначення пункту призначення для всіх партій української сільськогосподарської продукції до в’їзду в ЄС.

Крім того, пропонується ввести порогові значення імпорту для "будь-яких сільськогосподарських товарів, що є предметом торгівлі", на основі середньорічних або квартальних показників за 2021 і 2022 роки.

"Будь-яка продукція, імпортована вище цього порогу, повинна експортуватися за межі ЄС і дозволена для транзиту в межах ЄС лише в супроводі електронних пломб, які відстежуються в режимі реального часу за допомогою GPS, без відхилень від маршруту або невиправданих зупинок", - йдеться у листі.

Також румунські фермери вимагають попередження європейських органів влади та автоматичної активації захисних запобіжників на національному рівні у разі порушення чинного законодавства власниками та перевізниками продукції з території будь-якої з країн-членів.

У разі неприйняття вимог румунські фермери зазначили, що президент, прем’єр-міністр і міністр сільського господарства мають взяти на себе відповідальність за "наслідки посилення протестів у Румунії та інших країнах-членах".

Блокада руху вантажівок румунськими фермерами

13 січня румунські фермери та аграрії блокували рух вантажівок через міжнародний автомобільний пункт пропуску "Порубне - Сірет" на кордоні з Україною.

14 січня румунські фермери знову заблокували рух вантажівок через ПП "Порубне - Сірет".

15 січня румунські фермери поновили блокування руху вантажних автомобілів через пункти пропуску "Сірет" та "Вікову-де-Сус".

Також нещодавно міністерство сільського господарства Угорщини заявило, що п’ять східних країн ЄС, серед яких Румунія, знову вимагають від Євросоюзу ввести імпортні мита на зерно з України. Угорське міністерство повідомило, що міністри сільського господарства Болгарії, Польщі, Угорщини, Румунії та Словаччини скерували відповідний лист до Єврокомісії.

За словами прикордонників, через блокування пунктів пропуску зростає черга з вантажних автомобілів.

Напередодні, 17 січня, повідомлялося, що румунські протестувальники планують перекрити ще один КПП на кордоні з Україною.

У четвер, 18 січня, перед міжнародним пунктом пропуску "Халмеу - Дякове", що на румунсько-українському кордоні, фермери перекрили рух вантажівок. Про це повідомили у Державній митній службі України.

20 січня румунські фермери та аграрії розблокували рух вантажівок через міжнародні автомобільні пункти пропуску "Порубне - Сірет" і "Халмеу - Дякове" на кордоні з Україною.