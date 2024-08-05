Сербія домовилася з Румунією збудувати інтерконектор до газопроводу, що проходить через 4 країни ЄС

Про це повідомляє The Diplomat – Bucharest.

Меморандум підписали міністр енергетики Румунії Себастьян Бурдужа та міністр шахт і енергетики Сербії Дубравка Джедович Хандановіч.

Інвестиція спрямована на з’єднання національних систем транспортування природного газу двох країн, що створить зв’язок між технологічним вузлом Мокрін у Сербії та трубопроводом BRUA в Румунії.

На території Румунії газопровід для транспортування природного газу з’єднається з газопроводом BRUA і матиме довжину близько 86 км (кордон між Румунією та Сербією – м. Комлошу Маре, повіт Тіміш).

Трубопровід буде спроєктовано таким чином, щоб забезпечити двонапрямну подачу газу обсягом щонайменше 1,6 млрд кубометрів на рік.

Румунія та Сербія мають на меті розпочати фактичне будівництво наступного року, інвестиції планують завершити до 2028 року. Цей проєкт є важливим кроком у зміцненні енергетичної безпеки обох країн та регіональній інтеграції ринків шляхом диверсифікації маршрутів для постачання, йдеться у повідомленні.

"Сьогодні Румунія та Сербія зробили важливий крок для об'єднання газотранспортних систем. Меморандум є основою для обох країн, щоб розпочати інвестиційний проєкт BRUA - Мокрін. Водночас ми тісно співпрацюємо над прискоренням інтеграції електромереж, маючи всі передумови для повного завершення з'єднання Решіта - Панчево в першій половині 2025 року", - заявив Бурдужа.

Довідково. BRUA (Болгарія – Румунія – Угорщина – Австрія) – газопровід, який має забезпечити транспортування ресурсу до Центральної Європи з балканського напрямку. Станом на 2020 рік була завершена одна з його ділянок на території Румунії. Проєкт передусім призначений для транспортування блакитного палива через територію Румунії в напрямку Угорщини та Австрії.