Що означають нові обмеження на перекази між картками для фізичних осіб: пояснює економіст Пендзин

Про це він розповів у етері телеканалу "Еспресо".

"Національний банк України три місяці тому анонсував введення обмежень на карткові перекази P2P (від особи до особи). В інтерв’ю для "Економічної правди" пан Пишний зазначив, що до 18 серпня вони фіналізують обговорення і приймуть остаточне рішення щодо обмеження переказів від фізичної особи до фізичної особи через картки. Основна причина цього рішення полягає в тому, що велика кількість людей використовує ці картки для уникнення сплати податків. Також є випадки, коли персональні дані з номерами карток передаються ділкам, які використовують чужі дані. Пан Пишний навів приклади, коли людям нараховувати податкові зобов’язання через великі операції на картках. Сьогодні Нацбанк планує обмежити загальний обсяг переказів з картки одного банку зі 100 000 грн впродовж місяця з загальним обсягом перерахунку, транзакцій - не більше 30", - повідомив експерт.

Контроль за цими обмеженнями буде здійснюватися банківськими установами через підрозділи фінансового моніторингу, каже Пендзин.

"Він відслідковує транзакції, які виходять за межі звичайних операцій. Якщо перекази здійснюються між родичами, банк не матиме претензій. По суті, даються додаткові повноваження фінансовому моніторингу", - додав він.

За його словами, волонтери, які зареєстровані належним чином, також не підпадатимуть під обмеження.

"Там є певні особливості, пов’язані з волонтерами. Волонтерська спільнота порушувала питання, чому три місяці тривали активні обговорення щодо виведення волонтерів з-під обмежень. Але вони отримують кошти для допомоги Збройним силам, і їхня діяльність чітко відслідковується. Вони зареєстровані належним чином, і банки не матимуть претензій до волонтерів. Їхні картки будуть чітко виявлені, і жодна операція не буде заблокована. Однак, коли йдеться про випадкові перерахування на великі суми або про підприємницьку діяльність, не оформлену у вигляді фізичної особи підприємця, це чітко відслідковується банками", - пояснив економіст.