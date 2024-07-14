Шмигаль анонсував покращення в енергосистемі у 20-х числах липня
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував покращення ситуації у сфері енергетики з 20-х чисел липня
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, уряд продовжує децентралізацію енергетики та пропонує програми підтримки для різних категорій споживачів: домогосподарств, ОСББ, малого та середнього бізнесу, а також великого бізнесу.
"Маємо програми підтримки для домогосподарств, ОСББ, малого та середнього бізнесу, великого бізнесу, аби всі могли встановити додаткову генерацію. Це і сонячні панелі, і вітряки, і міні-ТЕЦ. Даємо гранти та пільгові кредити. Разом вистоїмо", - наголосив Шмигаль.
- 11 липня голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що за умови відсутності нових атак РФ на енергетичну інфраструктуру у вересні та жовтні в Україні, можливо, не застосовуватимуть графіки стабілізаційних відключень.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.72 Купівля 40.72Продаж 41.24
- EUR Купівля 44.2Продаж 44.95
- Актуальне
- Важливе