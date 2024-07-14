Шмигаль анонсував покращення в енергосистемі у 20-х числах липня

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, уряд продовжує децентралізацію енергетики та пропонує програми підтримки для різних категорій споживачів: домогосподарств, ОСББ, малого та середнього бізнесу, а також великого бізнесу.

"Маємо програми підтримки для домогосподарств, ОСББ, малого та середнього бізнесу, великого бізнесу, аби всі могли встановити додаткову генерацію. Це і сонячні панелі, і вітряки, і міні-ТЕЦ. Даємо гранти та пільгові кредити. Разом вистоїмо", - наголосив Шмигаль.