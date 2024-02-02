Шмигаль пообіцяв податкові пільги бізнесу, який інвестує в Україну понад €12 млн
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що український та іноземний бізнес отримає податкові пільги й регуляторні послаблення за умови інвестування в державу понад €12 млн
Про це він сказав на засіданні уряду.
"Власне, одне з ключових завдань в економічній сфері на цей рік - збільшення іноземних інвестицій в Україну. Для цього працюємо з партнерами. Для цього було запущено страхування воєнних ризиків. Постійно покращуємо умови для інвестиційних проєктів. Сьогодні ухвалимо постанову, що поліпшує механізм державної підтримки великих інвестиційних проєктів", - заявив Шмигаль.
Очільник уряду зазначив, що бізнес, який готовий вкладати понад €12 млн та створювати нові робочі місця в Україні, отримає податкові пільги, регуляторні послаблення та підтримку на рівні реалізації проєкту.
"Ми прибираємо і спрощуємо низку положень, включно з необхідністю економічного аналізу, переглядом соціальної оцінки проєктів, а також послаблюємо вимоги фінансової спроможності заявника", - додав прем’єр-міністр.
За його словами, головна мета таких рішень - запустити більше інвестиційних проєктів, завдяки яким буде більше робочих місць. Водночас вони посилять українську економіку.
- 22 листопада Верховна Рада підтримала закон №9015 щодо страхування інвестицій від воєнних ризиків в Україні через Експортно-кредитне агентство.
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