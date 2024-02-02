Шмигаль пообіцяв податкові пільги бізнесу, який інвестує в Україну понад €12 млн

Про це він сказав на засіданні уряду.

"Власне, одне з ключових завдань в економічній сфері на цей рік - збільшення іноземних інвестицій в Україну. Для цього працюємо з партнерами. Для цього було запущено страхування воєнних ризиків. Постійно покращуємо умови для інвестиційних проєктів. Сьогодні ухвалимо постанову, що поліпшує механізм державної підтримки великих інвестиційних проєктів", - заявив Шмигаль.

Очільник уряду зазначив, що бізнес, який готовий вкладати понад €12 млн та створювати нові робочі місця в Україні, отримає податкові пільги, регуляторні послаблення та підтримку на рівні реалізації проєкту.

"Ми прибираємо і спрощуємо низку положень, включно з необхідністю економічного аналізу, переглядом соціальної оцінки проєктів, а також послаблюємо вимоги фінансової спроможності заявника", - додав прем’єр-міністр.

За його словами, головна мета таких рішень - запустити більше інвестиційних проєктів, завдяки яким буде більше робочих місць. Водночас вони посилять українську економіку.