Рада ухвалила закон про страхування інвестицій від воєнних ризиків

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За законопроєкт проголосувати 242 депутати.

Відповідно до пояснювальної записки, законопроєкт вносить зміни до Закону "Про фінансові механізми стимулювання експортної діяльності". Вони передбачають усунення прогалин, що обмежують можливість страхування вітчизняних інвестицій через Експортно-кредитне агентство, з огляду на воєнні дії та повоєнне відновлення.

У разі затвердження нормативних актів Кабміном і Нацбанком, українські інвестори зможуть звертатися безпосередньо до ЕКА або банків і страхових компаній, що співпрацюють з агентством, для оформлення страхування. Страховий поліс убезпечить українських інвесторів та промисловців компенсаціями втрат у разі руйнування чи пошкодження майна через воєнні дії.

Раніше захист могли отримати лише іноземні компанії через міжнародні фінансові організації.