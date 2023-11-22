Рада ухвалила закон про страхування інвестицій від воєнних ризиків
Верховна Рада підтримала закон №9015 щодо страхування інвестицій від воєнних ризиків в Україні через Експортно-кредитне агентство
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
За законопроєкт проголосувати 242 депутати.
Відповідно до пояснювальної записки, законопроєкт вносить зміни до Закону "Про фінансові механізми стимулювання експортної діяльності". Вони передбачають усунення прогалин, що обмежують можливість страхування вітчизняних інвестицій через Експортно-кредитне агентство, з огляду на воєнні дії та повоєнне відновлення.
У разі затвердження нормативних актів Кабміном і Нацбанком, українські інвестори зможуть звертатися безпосередньо до ЕКА або банків і страхових компаній, що співпрацюють з агентством, для оформлення страхування. Страховий поліс убезпечить українських інвесторів та промисловців компенсаціями втрат у разі руйнування чи пошкодження майна через воєнні дії.
Раніше захист могли отримати лише іноземні компанії через міжнародні фінансові організації.
- Раніше Кабмін створив механізм страхування суден від воєнних ризиків, щоб знизити страхові внески для перевізників, які експортують та імпортують в Україну морем.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.2 Купівля 37.2Продаж 37.75
- EUR Купівля 40.21Продаж 41.16
- Актуальне
- Важливе