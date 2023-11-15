Кабмін створив новий механізм страхування суден від воєнних ризиків

Про це йдеться на сайті Міністерства економіки.

Відповідне рішення, яке відкриває дорогу для співпраці з британськими перестраховими компаніями, було прийняте на засіданні Уряду 14 листопада.

За словами міністерки економіки України Юлії Свириденко, страхування кораблів стало можливим завдяки співпраці з провідними британськими компаніями у сфері перестрахування - Marsh McLennan та андеррайтерами Lloyd’s of London через запуск механізму Unity Facility. Загальний обсяг покриття за цією програмою становить $50 млн.

"Це рішення, перш за все, позитивно вплине на роботу зернотрейдерів. Новий механізм дозволить здешевити вартість страхування зерна приблизно на 2,5 відсоткового пункту від вартості страхового тарифу, що своєю чергою дасть можливість зернотрейдерам зекономити близько 100–140 грн на одній тонні вантажу, а загалом сільськогосподарським товаровиробникам це додатково принесе до 4,0 млрд грн", - зазначила голова Мінекономіки.

Вона додала, що ці кошти будуть спрямовані аграріям як у вигляді збільшення ціни придбання, так і на додаткову закупівлю. Збільшення обсягів українського експорту морським шляхом має сприяти додатковому зростанню української економіки.

"Після виходу Росії з "зернової угоди" чимало вантажних суден опинилися в пастці. Ухвалене Урядом рішення дозволить гарантувати безпеку судноплавства, сприятиме стабільності морських перевезень, а також забезпечить сталий експорт української продукції через порти України", - підкреслила Свириденко.

Мінекономіки наголосило, що у 2023/2024 маркетинговому році за прогнозними розрахунками Україна планує експортувати близько 50,7 млн тонн зерна. Станом на 18 жовтня 2023 року уже вивезено 7,9 млн тонн зерна, з них 70% - морським шляхом.