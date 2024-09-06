Шмигаль заявив, що 60% держбюджету йде на армію
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що армію фінансують виключно з внутрішніх джерел. За його словами, 60% держбюджету йде на армію
Про це він розповів у парламенті під час години запитань до уряду, - інформує кореспондентка Еспресо Катерина Галко.
За словами Шмигаля, уряд одночасно працює над залученням зовнішніх та внутрішніх ресурсів.
Зокрема, у 2024 році Україна отримала $24,5 млрд зовнішнього фінансування, - зауважив прем'єр. Основними бенефіціарами стали Євросоюз, США, МВФ, Японія, Канада та Велика Британія.
Очільник українського уряду заявив, що потреби України в зовнішньому фінансуванні на цей рік становлять близько $38 млрд.
Шмигаль нагадав, що Україні вдалося реструктуризувати зовнішній борг і таким чином заощадити $11,4 млрд на три роки.
"Армію ми фінансуємо виключно з наших внутрішніх джерел. Витрати на оборону становлять до 60% від усієї суми видатків загального фонду державного бюджету. Зараз нам потрібно знайти всередині країни кошти на покриття дефіциту та для того, щоб наші сили оборони мали все необхідне", - наголосив прем'єр-міністр.
- Минулого року виробництво зброї в України виросло втричі, а за 8 місяців 2024 року - вдвічі, заявив Шмигаль. Зокрема, виробляють дрони, артилерію, бронетехніку та снаряди.
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