Шмигаль заявив, що 90% українських підприємств вийшли на довоєнні потужності
За словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, понад 90% українських підприємств відновили свою роботу та повернулися до своїх довоєнних потужностей
Про це він заявив на форумі "Зроблено в Україні", передає Укрінформ.
"Сьогодні понад 90% українських підприємств відновили свою роботу і повертаються до довоєнних потужностей", - розповів Шмигаль.
Він зазначив: після повномасштабної агресії Росії українська економіка впала на 30%. Прем'єр також акцентував, багато експертів вважали, що в державі буде економічна катастрофа, однак "так само, як на полі бою експерти недооцінили українську армію, в тилу вони недооцінили українських підприємців".
Шмигаль розповів про галузі, які демонструють найбільші темпи відновлення, а саме: будівництво, сільське господарство, внутрішня торгівля та переробна промисловість.
"Стійкість України за два роки повномасштабної війни – це результат героїзму наших Сил оборони та результат самовідданої роботи українського бізнесу", - підкреслив Шмигаль.
- 15 лютого стало відомо, що в 2024 році Світовий банк планує виділити $500 млн на фінансування проєктів підтримки українського бізнесу.
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