Шмигаль заявив, що 90% українських підприємств вийшли на довоєнні потужності

Про це він заявив на форумі "Зроблено в Україні", передає Укрінформ.

"Сьогодні понад 90% українських підприємств відновили свою роботу і повертаються до довоєнних потужностей", - розповів Шмигаль.

Він зазначив: після повномасштабної агресії Росії українська економіка впала на 30%. Прем'єр також акцентував, багато експертів вважали, що в державі буде економічна катастрофа, однак "так само, як на полі бою експерти недооцінили українську армію, в тилу вони недооцінили українських підприємців".

Шмигаль розповів про галузі, які демонструють найбільші темпи відновлення, а саме: будівництво, сільське господарство, внутрішня торгівля та переробна промисловість.

"Стійкість України за два роки повномасштабної війни – це результат героїзму наших Сил оборони та результат самовідданої роботи українського бізнесу", - підкреслив Шмигаль.