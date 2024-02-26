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Головна Економіка Шмигаль заявив, що 90% українських підприємств вийшли на довоєнні потужності

Шмигаль заявив, що 90% українських підприємств вийшли на довоєнні потужності

26 лютого, 2024 понедiлок
14:04
Економіка Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль

За словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, понад 90% українських підприємств відновили свою роботу та повернулися до своїх довоєнних потужностей

Про це він заявив на форумі "Зроблено в Україні", передає Укрінформ.

"Сьогодні понад 90% українських підприємств відновили свою роботу і повертаються до довоєнних потужностей", - розповів Шмигаль.

Він зазначив: після повномасштабної агресії Росії українська економіка впала на 30%. Прем'єр також акцентував, багато експертів вважали, що в державі буде економічна катастрофа, однак "так само, як на полі бою експерти недооцінили українську армію, в тилу вони недооцінили українських підприємців".

Шмигаль розповів про галузі, які демонструють найбільші темпи відновлення, а саме: будівництво, сільське господарство, внутрішня торгівля та переробна промисловість.

"Стійкість України за два роки повномасштабної війни – це результат героїзму наших Сил оборони та результат самовідданої роботи українського бізнесу", - підкреслив Шмигаль.

  • 15 лютого стало відомо, що в 2024 році Світовий банк планує виділити $500 млн на фінансування проєктів підтримки українського бізнесу.
Теги:
Суспільство
Україна
Кабмін
бізнес
Війна з Росією
Денис Шмигаль
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