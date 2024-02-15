Світовий банк цьогоріч планує виділити $500 млн на підтримку українського бізнесу

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

Зазначено, що відомство спільно зі Світовим банком працюють над залученням коштів.

"Хочу подякувати Світовому банку за підтримку України під час війни. На цей рік вони планують погодити фінансування програм підтримки українського бізнесу на 500 млн доларів. І це дуже актуально для нас, адже зараз уряд працює над об’єднанням всіх відповідних програм під єдиним брендом Made In Ukraine для збільшення їхньої ефективності. Ми маємо синхронізувати всі напрями стимулювання бізнесу та більше сфокусуватись над підтримкою пріоритетних галузей, які створюють додатковий ВВП, в тому числі підтримці переробної промисловості та бізнесу, який працює на експорт", - сказала перша віцепрем’єр-міністерка України - міністерка економіки Юлія Свириденко.

Під час зустрічі команди Мінекономіки з місією Світового банку, яку очолював регіональний директор у справах України та Молдови Аруп Банерджі, було обговорено збільшення потенціалу експорту України, залучення фінансування Світового банку до реалізації програми пільгового кредитування єОселя. Також було порушено питання про розширення можливостей експортно-кредитного агентства щодо страхування воєнних ризиків, зокрема для підприємств середнього та малого бізнесу.

Водночас сторони акцентували увагу на модернізації програми пільгового кредитування "5-7-9%" та можливостях заохочування банків України до більш активного кредитування бізнесу.