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Головна Економіка Світовий банк виділив для України майже $1 млрд на відновлення приватного сектора

Світовий банк виділив для України майже $1 млрд на відновлення приватного сектора

11 січня, 2024 четвер
18:18
Економіка Світовий банк

Підрозділ приватних інвестицій Світового банку виділив майже $1 млрд на відновлення українського приватного сектора

Про це заявив директор Міжнародної фінансової корпорації (IFC) Махтар Діоп, повідомляє Reuters.

Він розповів, що близько $620 млн із коштів, залучених для України - частина пакета в $2 млрд, який оголосили у грудні 2022 року. Ці кошти надходять із власного балансу інвестиційного підрозділу, а ще $360 млн - із зовнішнього фінансування.

"Перш за все, нам потрібно продовжувати стежити за тим, як розвивається політична ситуація, і є певні занепокоєння. Нам потрібно продовжувати мобілізувати більше ресурсів, щоб трохи гарантувати деякі інвестиції, які ми робимо, тому що ми беремо багато інвестицій на свій власний баланс", - сказав Діоп. 

Водночас він додав, що IFC більше прихильна до України, ніж інші агенції розвитку.

Зазначено, що Київ зацікавлений у мобілізації коштів на реконструкцію, яку оцінюють в $400 млрд, "як ніколи терміново, оскільки в Європі та США з'явилися ознаки втоми від донорів".

Діоп стверджує, надання гарантій з метою запевнити зовнішніх інвесторів у розміщенні ресурсів було "головним завданням", яке стоїть перед IFK у справі мобілізації подальших коштів для свого пакета підтримки.

  • 25 грудня Україна отримала $1,34 млрд як шосте додаткове фінансування в рамках проєкту Світового банку на підтримку соціальної сфери.
Світ
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