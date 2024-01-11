Світовий банк виділив для України майже $1 млрд на відновлення приватного сектора

Про це заявив директор Міжнародної фінансової корпорації (IFC) Махтар Діоп, повідомляє Reuters.

Він розповів, що близько $620 млн із коштів, залучених для України - частина пакета в $2 млрд, який оголосили у грудні 2022 року. Ці кошти надходять із власного балансу інвестиційного підрозділу, а ще $360 млн - із зовнішнього фінансування.

"Перш за все, нам потрібно продовжувати стежити за тим, як розвивається політична ситуація, і є певні занепокоєння. Нам потрібно продовжувати мобілізувати більше ресурсів, щоб трохи гарантувати деякі інвестиції, які ми робимо, тому що ми беремо багато інвестицій на свій власний баланс", - сказав Діоп.

Водночас він додав, що IFC більше прихильна до України, ніж інші агенції розвитку.

Зазначено, що Київ зацікавлений у мобілізації коштів на реконструкцію, яку оцінюють в $400 млрд, "як ніколи терміново, оскільки в Європі та США з'явилися ознаки втоми від донорів".

Діоп стверджує, надання гарантій з метою запевнити зовнішніх інвесторів у розміщенні ресурсів було "головним завданням", яке стоїть перед IFK у справі мобілізації подальших коштів для свого пакета підтримки.