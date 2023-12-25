Україна отримала $1,34 млрд в межах проєкту Світового банку PEACE in Ukraine: куди спрямують кошти
Україна отримала $1,34 млрд як шосте додаткове фінансування в рамках проєкту Світового банку на підтримку соціальної сфери
Про це пише Міністерство фінансів України.
Додаткове фінансування Україна отримала у межах проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine).
До фінансування входить позика Світового банку у розмірі $1,086 млрд, які надійшли через Цільовий фонд із надання необхідної кредитної підтримки Україні (ADVANCE Ukraine) під гарантії уряду Японії.
Також додаткове фінансування містить грантову складову:
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190 млн доларів США від Норвегії через Цільовий фонд підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF);
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50 млн доларів США від уряду Сполучених Штатів Америки;
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20 млн доларів США від уряду Швейцарії.
Кошти будуть спрямовані на часткову компенсацію видатків держбюджету України не пов’язаних зі сферою безпеки та оборони, зокрема на пенсії та виплати працівникам Державної служби з надзвичайних ситуацій.
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