Україна отримала $1,34 млрд в межах проєкту Світового банку PEACE in Ukraine: куди спрямують кошти

Про це пише Міністерство фінансів України.

Додаткове фінансування Україна отримала у межах проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine).

До фінансування входить позика Світового банку у розмірі $1,086 млрд, які надійшли через Цільовий фонд із надання необхідної кредитної підтримки Україні (ADVANCE Ukraine) під гарантії уряду Японії.

Також додаткове фінансування містить грантову складову:

190 млн доларів США від Норвегії через Цільовий фонд підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF);

50 млн доларів США від уряду Сполучених Штатів Америки;

20 млн доларів США від уряду Швейцарії.

Кошти будуть спрямовані на часткову компенсацію видатків держбюджету України не пов’язаних зі сферою безпеки та оборони, зокрема на пенсії та виплати працівникам Державної служби з надзвичайних ситуацій.