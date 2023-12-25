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Україна отримала $1,34 млрд в межах проєкту Світового банку PEACE in Ukraine: куди спрямують кошти

25 грудня, 2023 понедiлок
11:45
Економіка Світовий банк

Україна отримала $1,34 млрд як шосте додаткове фінансування в рамках проєкту Світового банку на підтримку соціальної сфери

Про це пише Міністерство фінансів України.

Додаткове фінансування Україна отримала у межах проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine).

До фінансування входить позика Світового банку у розмірі $1,086 млрд, які надійшли через Цільовий фонд із надання необхідної кредитної підтримки Україні (ADVANCE Ukraine) під гарантії уряду Японії.

Також додаткове фінансування містить грантову складову: 

  • 190 млн доларів США від Норвегії через Цільовий фонд підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF);

  • 50 млн доларів США від уряду Сполучених Штатів Америки; 

  • 20 млн доларів США від уряду Швейцарії.

Кошти будуть спрямовані на часткову компенсацію видатків держбюджету України не пов’язаних зі сферою безпеки та оборони, зокрема на пенсії та виплати працівникам Державної служби з надзвичайних ситуацій.

  • Раніше додаткове фінансування від Світового банку анонсував прем'єр Шмигаль. 

  • 14 грудня уряд Швеції затвердив пакет допомоги Україні на суму 124 млн євро. Кошти планують спрямувати на цивільну інфраструктуру.

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