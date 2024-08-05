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"Ситуація може стати ще гіршою": у польських компаніях нестача працівників через скорочення міграції українців

Ксенія Золотова
5 серпня, 2024 понедiлок
17:50
Економіка будівництво

Польські підприємці побоюються, що можуть залишитися без працівників, адже приплив мігрантів з України вже сповільнюється, а уряд під тиском громадськості може ще більше посилити імміграційну політику

Зміст

Про це повідомляє Rzeczpospolita.

Зазначається, що кількість вакансій у польських компаніях зростає з кварталу в квартал, зокрема, станом на кінець березня їх було понад 112 тис. У деяких галузях нестача персоналу є проблемою половини або більше існуючих компаній. Це відбувається, наприклад, в будівництві, виробничих компаніях, транспорті та логістиці.

Ситуація може стати ще гіршою, вважають економісти Credit Agricole, які кажуть, що простір для подальшого припливу іноземних працівників вже обмежений. Потенціал імміграції з країн зі схожою культурою (наприклад, України та Білорусі) повільно вичерпується, і уряд може посилити свою міграційну політику, що вплине на приплив працівників із більш віддалених країн, зазначили експерти.

"Заяви заступника міністра Мацея Дущика, відповідального за міграційну політику, свідчать про те, що кількість іммігрантів у Польщі швидко наближається до межі, встановленої національними можливостями для їх інтеграції. Вони стосуються як відсотка іммігрантів, яких суспільство здатне прийняти, не створюючи соціальної напруги, а також інфраструктурних проблем, пов’язаних, серед іншого, з забезпеченням новоприбулих належними житловими умовами, медичним обслуговуванням та навчанням їхніх дітей", – йдеться у звіті економістів.

  • Польща зменшує підтримку біженців: директор представництва ZPP в Україні (Спілка підприємців та роботодавців Польщі) Назарій Волянський пояснив, що тепер є три способи для легалізації українських біженців.
Теги:
Світ
Україна
Польща
біженці
Війна з Росією
біженці з України
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