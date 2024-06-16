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Польща зменшує підтримку біженців: Волянський пояснив, що зміниться

16 червня, 2024 неділя
12:00
Суспільство польща україна , біженці

Директор Представництва ZPP в Україні (Спілка підприємців та роботодавців Польщі) Назарій Волянський пояснив, що тепер є три способи для легалізації українських біженців

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Перш за все, глобально нічого не зміниться. Йдеться про те, що кожна особа, яка приїхала до Польщі після повномасштабного вторгнення, за програмою PESEL отримала документ для того, щоб залишитися в Польщі. Вони раніше мали 30 днів для того, щоб оновити ці дані, отримати документ, а зараз особа, яка приїжджає до Польщі, має негайно звернутися до місцевих органів влади для того, щоб отримати цей документ. Тепер українці мають три способи для легалізації: можна отримати документ PESEL, який дозволить українцям також мати певну допомогу і перебувати в Польщі, та інший документ, який розробив польський уряд - це SUKR", - пояснив Волянський.

За його словами, цей документ передбачає, що кожен українець, який раніше приїхав за програмою PESEL тепер вважатиметься звичайним іноземним мігрантом, який легалізувався та обрав Польщу для свого проживання.

"Другий варіант, який може бути для українців, - це ті, хто має офіційну роботу, вже працевлаштувалися в Польщі. Наприклад, вони мають контракт від свого роботодавця, який платить за них податки, й ці особи не зможуть отримувати певні привілеї, які вони отримували раніше за програмою PESEL, а йдеться про щомісячну допомогу і можливість не оплачувати житло або підселитися до тих поляків, які виявили бажання прихистити українців", - підсумував директор Представництва ZPP в Україні.

Нагадаємо, пресслужба канцелярії президента Польщі повідомила, що з 1 липня 2024 року набудуть чинності нові умови для українських біженців. 

Одноразову допомогу в розмірі 300 злотих (3 тис. грн) буде скасовано, а також зміняться правила отримання номера PESEL. Однією з ключових змін стане продовження терміну дії тимчасового захисту для українських біженців до 30 вересня 2025 року.

  • 23 травня сенат Польщі без внесення поправок ухвалив урядовий закон про продовження допомоги українцям, які прибули після початку повномасштабної війни, та легальність їхнього перебування в державі.
  • 10 червня польський президент Анджей Дуда підписав зміни до закону про допомогу українським біженцям, який продовжує час їхнього перебування в країні.  
Теги:
Світ
Польща
біженці
Війна з Росією
біженці з України
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