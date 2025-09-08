Сіярто: Трамп не закликав Угорщину відмовитися від імпорту російської нафти
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що президент США Дональд Трамп нібито не звертався до угорської влади з проханням припинити імпорт російської нафти
Про це повідомляє Telex.
"Звичайно, такого повідомлення не було, навіть нічого подібного", — наголосив він.
За словами глави МЗС, деякі європейські держави, які критикують Угорщину та Словаччину за продовження закупівлі російської нафти, нібито самі отримують її через азійських посередників. При цьому Будапешт і Братислава роблять це відкрито, що, на думку Сіярто, зумовлено особливостями їхньої інфраструктури.
Міністр зазначив, що постачання нафти в Угорщину можливе лише двома трубопроводами — з Хорватії та з Росії. Потужностей хорватського маршруту, за його словами, недостатньо для повного покриття потреб Угорщини та Словаччини.
"З огляду на інфраструктуру і фізичну реальність, Угорщина може безпечно функціонувати з енергетичного погляду тільки за умови роботи нафтопроводу "Дружба". Трубопровід із Хорватії є важливим додатковим маршрутом, але самостійно він не здатен забезпечити обидві країни", — підсумував Сіярто.
- У четвер, 4 вересня, президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови на конференції Коаліції охочих закликав Європу припинити купівлю російської нафти, яка допомагає фінансувати війну проти України.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.99 Купівля 40.99Продаж 41.48
- EUR Купівля 48Продаж 48.68
- Актуальне
- Важливе