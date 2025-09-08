Сіярто: Трамп не закликав Угорщину відмовитися від імпорту російської нафти

Про це повідомляє Telex.

"Звичайно, такого повідомлення не було, навіть нічого подібного", — наголосив він.

За словами глави МЗС, деякі європейські держави, які критикують Угорщину та Словаччину за продовження закупівлі російської нафти, нібито самі отримують її через азійських посередників. При цьому Будапешт і Братислава роблять це відкрито, що, на думку Сіярто, зумовлено особливостями їхньої інфраструктури.

Міністр зазначив, що постачання нафти в Угорщину можливе лише двома трубопроводами — з Хорватії та з Росії. Потужностей хорватського маршруту, за його словами, недостатньо для повного покриття потреб Угорщини та Словаччини.

"З огляду на інфраструктуру і фізичну реальність, Угорщина може безпечно функціонувати з енергетичного погляду тільки за умови роботи нафтопроводу "Дружба". Трубопровід із Хорватії є важливим додатковим маршрутом, але самостійно він не здатен забезпечити обидві країни", — підсумував Сіярто.