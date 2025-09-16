Смілянський спростував дані, що Укрпошта перебуває на межі дефолту

Про це він написав у telegram.

"Ніякого дефолту немає і не буде… Джерело "дефолту" — лист НБУ за підписом голови НБУ А. Г. Пишного, де зазначається така оцінка і нібито докапіталізація Укрпошти — це один із чотирьох ключових ризиків фінансової системи України", – зазначив Смілянський.

Гендиректор зауважив, що одразу після поширення новин про нібито дефолт зʼявилася інформація, що в матеріалах бюджету Нацбанк пропонує закрити ПІН Банк замість того, аби його передати Укрпошті та вирішити питання фінансової інклюзії.

"Припустімо, що це правда (хоча це неправда), і Укрпошта справді потребувала б капіталізації в 826 мільйонів гривень, або менше 20 мільйонів доларів. Фінансова система України настільки слабка, що 20 мільйонів доларів можуть її зруйнувати? Думаю, далі пояснень не треба, чому це просто вигадана історія, аби не дати Укрпошті банк", – наголосив Смілянський.

Він нагадав: станом на 1 червня капітал Укрпошти становив понад 4 млрд грн. Однак після зміни НБУ порядку розрахунку капіталу той зменшився на 600 млн грн.

"Ще раз: нічого у світі не сталося, лише НБУ змінив розрахунок. І навіть там передбачено час до 1 січня 2026 року, щоб привести капітал у відповідність до нових правил, що ми й зробимо без жодної копійки з державного бюджету", – заявив генеральний директор.

За його словами, операційний прибуток пошти в 2024 році становив понад 650 млн грн, а збиток зʼявився за рахунок курсової різниці та амортизації через значні вкладення в автоматизацію сортування.

"А хто в нас відповідає за курс гривні? На жаль, НБУ так і не адаптував своє законодавство до реалій, і Укрпошта й ломбард регулюються однаково, через що й виникають такі питання. Як переконатися, що історія вигадана? Подивіться на бюджет — там немає жодного рядка на капіталізацію Укрпошти", – резюмував Смілянський.