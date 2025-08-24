Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Економіка "Соціальна відповідальність усіх бізнесів": як Meest Group продовжує розвиватися попри війну та наближає перемогу
Партнерський матеріал

"Соціальна відповідальність усіх бізнесів": як Meest Group продовжує розвиватися попри війну та наближає перемогу

Анатолій Буряк
24 серпня, 2025 неділя
18:39
Економіка Засновник Meest Group Ростислав Кісіль

Компанія Meest не лише зуміла вижити в умовах повномасштабної війни, а й продовжує розвиватися, допомагає ЗСУ та простим українцям

Зміст

Про це у спецпроєкті Еспресо до Дня Незалежності "Війна за незалежність. Боротьба триває" розповів засновник Meest Group Ростислав Кісіль.

"Ми не були готові до початку повномасштабного вторгнення, зовсім не були. Десь ми вірили владі, що війни не буде, і в нас усе буде нормально. Тому, на жаль, ми не підготовилися до цього вторгнення. Війна застала нас зненацька. Ми мали й маємо велику інфраструктуру по всій Україні. У нас було дуже багато відділень у кожному обласному й районному центрі. І, на жаль, так сталося, що буквально на початку війни всі наші відділення, люди, посилки, інфраструктура опинилися в окупації. Це була трагедія, скажу. І тоді бізнес у нас практично зупинився", - зазначив він.

Ідеться про 450 співробітників.

За словами підприємця, спочатку навіть не йшлося про збереження бізнесу — головним завданням було врятувати людей. Частину евакуювали до Львова, де розташовано головний офіс компанії, облаштовували їм житло, допомагали адаптуватися.

"Наш офіс перетворився просто на гуртожитки для того, щоб люди могли десь переночувати. Давали їм можливість оговтатися", - розповів Кісіль.

На той момент компанія втратила до 90% об’ємів — зупинилися і міжнародні доставки, і внутрішня логістика. Проте, оскільки Meest було створено українською діаспорою в Канаді та Америці, він завжди був тісно пов’язаний із допомогою Україні. Саме це дозволило швидко переорієнтуватися: замість комерційної логістики компанія почала масово доставляти гуманітарну допомогу — зокрема, у 2022 році було відправлено 7 тисяч тонн вантажів.

"Уся Північна Америка, Канада, Америка і європейські країни, де ми вже працювали, перетворилися на величезний гуманітарний хаб, який почав збирати допомогу Україні під час війни", - сказав бізнесмен.

Починаючи з літа 2022 року, компанія поступово почала відновлювати комерційну діяльність. Іноземні партнери знову повірили у співпрацю, і хоч втрати були великі, бізнес вдалося зберегти.

"Усі компанії, які були за кордоном у той час, інтернет-магазини, маркетплейси, а їх були десятки, повірили в нас, що ми можемо відродити бізнес, що ми можемо врятувати ті всі посилки. Так, ми втратили величезні кошти. Але ми вийшли з того, і ми зараз, я не кажу, що ми повністю відновили бізнес, але ми його зберегли, зберегли інфраструктуру й людей", - сказав Кісіль.

Наразі Meest Group працює у 80 країнах світу і вже не є лише українською компанією — це глобальна логістична мережа. Компанія активно інвестує в цифрові технології, має понад 350 ІТ-спеціалістів, які розробляють власні програми та сервіси, що дозволяє їй залишатися конкурентною на світовому ринку.

Водночас компанія зі Львова координує роботу всієї міжнародної структури. Понад 10 тисяч працівників працюють у різних країнах, серед яких — як українці, так і місцеві спеціалісти. Залучення кваліфікованих кадрів — один з головних викликів, адже компанія орієнтована на людей і послуги, а не на виробництво.

"Ця проблема (нестачі кваліфікованих кадрів, - ред.) дуже велика, бо без людей нічого не буде. Ми ж не маємо обладнання заводів, що щось робимо, де технології заводські, верстати якісь. Ми надаємо послуги. А послуги роблять хто? Люди. Тому люди тут надзвичайно важливі, і ми шукали, шукаємо і будемо шукати відповідних спеціалістів певного рівня. У нас працює близько 10 тис. людей по цілому світу", - розповів підприємець.

Meest також постійно допомагає ЗСУ, волонтерам, лікарням і реабілітаційним центрам.

"Ми достатньо допомагаємо. Я навіть не знаю, чи коректно називати цифри, але це досить серйозні цифри. І військовим допомагаємо, і лікарням, і місту", - стверджує Кісіль.

Компанія вірить у перемогу та попри війну планує подальший розвиток як в Україні, так і на міжнародному рівні.

"Ми як бізнес беремо на себе відповідальність, аби зберегти робочі місця, щоб дати можливість людям заробляти гроші, щоб постаратися повернути ту кількість людей, яку можна повернути після закінчення війни, інтегрувати Україну в Європейський Союз і бути там на гідних позиціях. Це наш обов'язок. Це соціальна відповідальність усіх бізнесів. І ми повинні це зробити", - резюмував підприємець.

Теги:
Новини
Україна
ЄС
Львів
IT
Європа
волонтери
бізнес
Технології
Канада
Суспільство
ЗСУ
біженці
Війна з Росією
США
допомога Україні
гуманітарна допомога
Читайте також:
Євреї-хасиди, Умань
Автор Анатолій Буряк
23 серпня, 2025 субота
ЦАХАЛ готується не випускати з Ізраїлю до Умані вірян-"ухилянтів", - ЗМІ
Автор Ірена Моляр
23 серпня, 2025 субота
В арсеналі Росії є лише одна система ППО, яка може збивати балістику, - аналітик Бєлєсков
Автор Марія Музиченко
24 серпня, 2025 неділя
Росія атакувала Україну ударними дронами в ніч на 24 серпня: на Дніпровщині загинула жінка, в Херсоні поранено чоловіка
Київ
+13.7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.08
    Купівля 41.08
    Продаж 41.57
  • EUR
    Купівля 47.72
    Продаж 48.41
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, неділя
24 серпня
19:15
Ексклюзив
Віталій Портников
Портников розповів, як викреслював слово "Республіка" з Акту про проголошення незалежності України
18:59
Вадим Пристайко
Ексголова МЗС Пристайко про передачу РФ усього Донбасу: "Україні доведеться це проковтнути, а потім ми побачимо"
18:40
Інтерв’ю
Олег Рибачук
Потрібно, щоб в Європі з’явилося відчуття, що якщо зараз маніакального Путіна не зупинити, він буде іти далі, - Рибачук
18:30
Ексклюзив
Євген Нищук
Все має мати сенс, - Нищук про пропозицію втрете стати міністром культури
18:07
Ексклюзив
Трамп на даху
Ідеологія MAGA - це надовго, трампізм залишиться після Трампа, - журналіст Хотин
18:00
Інтерв’ю
Вони йшли вбивати СРСР: як українська незалежність застала КДБ зненацька. Розмова Портникова і Зінченка
18:00
OPINION
Ми в центрі перетину геополітичних схем і сценаріїв
17:50
Ексклюзив
Віталій Портников
Мета силовиків полягала в тому, щоб створити новий режим без КПРС і без Горбачова, - Портников
17:40
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський з бійцями 155-ої бригади імені Анни Київської на Покровському напрямку
Сирський: наші бійці контратакували і звільнили на Донеччині села Михайлівку, Зелений Гай, Володимирівку
17:15
Інтерв’ю
Джон Болтон
Ексрадник Трампа Болтон: Путіну вдалося знову повернути президента США під свій вплив
17:10
Ексклюзив
Євген Нищук
Нашою місією зараз є зцілювати певні рани і надихати, - керівник театру Франка Нищук
17:05
Ексклюзив
ЗСУ
Ніхто не готувався до такої війни, навіть Росія не була готова, - офіцер ЗСУ Матяш
16:52
Журналіст Дмитро Хилюк повернуся до України після трьох з половиною років полону
Завдяки 68-му обміну полоненими до України повернулися 8 цивільних: серед них - журналісти Дмитро Хилюк та Марк Каліуш, а також ексмер Херсона Володимир Миколаєнко, що не пішов на зраду України
16:13
Володимир Зеленський на День Державного прапора (23.08.2025)
Наш Донецьк, наш Луганськ, наш Крим знову будуть разом з нами, - Зеленський на День Незалежності
16:01
OPINION
Що приховує "реформа" Офісу президента?
16:00
Інтерв’ю
Як масштабувався театр Франка під час війни і як дві Революції вплинули на протести сьогодення. Інтерв’ю з ексміністром культури Євгеном Нищуком
15:41
Центральний дитячий магазин на Луб'янській площі у Москві
У дитячому супермаркеті поруч зі штабквартирою ФСБ на Луб'янці у Москві стався вибух: подробиці
15:38
Партнерський матеріал
Національна мережа торгових центрів "Епіцентр" дарує 22 мільйони до свого 22-річчя
Національна мережа торгових центрів "Епіцентр" дарує 22 мільйони до свого 22-річчя. Спецпроєкт "Війна за незалежність. Боротьба триває"
15:10
вибух, ракетна атака
Підрозділи ГУР та СБС уразили Сизранський нафтопереробний завод в Самарській області РФ
14:56
G7
Міністри закордонних справ країн G7 проведуть віртуальну зустріч у День Незалежності України
14:49
Олександр Лукашенко
Лукашенко в День Незалежності побажав українцям "мирного неба"
14:36
Black Cloud
Буря на Burning Man знищила українську інсталяцію Black Cloud
14:05
Ексклюзив
ВПС ЗСУ
Найліпша гарантія безпеки - це сильна потужна Україна, - президент Австрійського руху Пан-Європа Клоучек
14:05
Ексклюзив
Україна НАТО
Якби Європа та США не боялися, ця війна була б нами виграна, - офіцер ЗСУ Матяш
14:00
OPINION
Росіяни посилюють інформаційний тиск. Влада відмовчується
13:58
Зеленський нагородив Келлога орденом "За заслуги"
13:48
персики
Росія не пропускає до себе фури з фруктами та будівельними матеріалами із Вірменії, - депутат
13:37
Інтерв’ю
Українська державність: чому вона сильніша за саму державу? Розмова з головою Інституту національної пам'яті Олександром Алфьоровим
13:35
Оновлено
Марк Карні
"Канада завжди стоятиме пліч-о-пліч з Україною": Карні взяв участь в урочистостях з нагоди Дня Незалежності
13:02
Ексклюзив
Петро Андрющенко
На ТОТ Запорізької області залізниця стоїть майже тиждень і буде стояти ще довго, - Андрющенко
12:34
День Незалежності України
Світові лідери привітали народ України з Днем Незалежності
12:29
Ексклюзив
ЗСУ
Ситуація абсолютно на всіх ділянках фронту під контролем Збройних сил України, - офіцер ЗСУ Цехоцький
12:01
OPINION
Поки в Україні не грають за правилами, ми будемо бідні
11:33
Україна отримає €2 млн від Латвії на закупівлю зброї в межах PURL: Шмигаль зустрівся зі своїм латвійським колегою Спрудсом
11:24
Ексклюзив
безпілотник, дрон
Сьогодні ми тримаємо лінію фронту саме завдяки різним типам безпілотних платформ, - аналітик Бєлєсков
11:19
ЗРК Patriot
Норвегія спрямує близько $700 млн на посилення української ППО системами Patriot
11:06
Оновлено
Росія атакувала Україну ударними дронами в ніч на 24 серпня: на Дніпровщині загинула жінка, в Херсоні поранено чоловіка
11:05
Ексклюзив
У нас недостатньо мобілізації суспільства, для перемоги у цій війні має бути залучений кожний, - офіцер ЗСУ Матяш
10:39
Будівлю Євроради підсвітили синьо-жовтими кольорами з нагоди Дня Незалежності України
10:18
"Україна ще не перемогла, але вже точно не програє": Зеленський привітав українців з Днем Незалежності
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV