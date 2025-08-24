"Соціальна відповідальність усіх бізнесів": як Meest Group продовжує розвиватися попри війну та наближає перемогу

Про це у спецпроєкті Еспресо до Дня Незалежності "Війна за незалежність. Боротьба триває" розповів засновник Meest Group Ростислав Кісіль.

"Ми не були готові до початку повномасштабного вторгнення, зовсім не були. Десь ми вірили владі, що війни не буде, і в нас усе буде нормально. Тому, на жаль, ми не підготовилися до цього вторгнення. Війна застала нас зненацька. Ми мали й маємо велику інфраструктуру по всій Україні. У нас було дуже багато відділень у кожному обласному й районному центрі. І, на жаль, так сталося, що буквально на початку війни всі наші відділення, люди, посилки, інфраструктура опинилися в окупації. Це була трагедія, скажу. І тоді бізнес у нас практично зупинився", - зазначив він.

Ідеться про 450 співробітників.

За словами підприємця, спочатку навіть не йшлося про збереження бізнесу — головним завданням було врятувати людей. Частину евакуювали до Львова, де розташовано головний офіс компанії, облаштовували їм житло, допомагали адаптуватися.

"Наш офіс перетворився просто на гуртожитки для того, щоб люди могли десь переночувати. Давали їм можливість оговтатися", - розповів Кісіль.

На той момент компанія втратила до 90% об’ємів — зупинилися і міжнародні доставки, і внутрішня логістика. Проте, оскільки Meest було створено українською діаспорою в Канаді та Америці, він завжди був тісно пов’язаний із допомогою Україні. Саме це дозволило швидко переорієнтуватися: замість комерційної логістики компанія почала масово доставляти гуманітарну допомогу — зокрема, у 2022 році було відправлено 7 тисяч тонн вантажів.

"Уся Північна Америка, Канада, Америка і європейські країни, де ми вже працювали, перетворилися на величезний гуманітарний хаб, який почав збирати допомогу Україні під час війни", - сказав бізнесмен.

Починаючи з літа 2022 року, компанія поступово почала відновлювати комерційну діяльність. Іноземні партнери знову повірили у співпрацю, і хоч втрати були великі, бізнес вдалося зберегти.

"Усі компанії, які були за кордоном у той час, інтернет-магазини, маркетплейси, а їх були десятки, повірили в нас, що ми можемо відродити бізнес, що ми можемо врятувати ті всі посилки. Так, ми втратили величезні кошти. Але ми вийшли з того, і ми зараз, я не кажу, що ми повністю відновили бізнес, але ми його зберегли, зберегли інфраструктуру й людей", - сказав Кісіль.

Наразі Meest Group працює у 80 країнах світу і вже не є лише українською компанією — це глобальна логістична мережа. Компанія активно інвестує в цифрові технології, має понад 350 ІТ-спеціалістів, які розробляють власні програми та сервіси, що дозволяє їй залишатися конкурентною на світовому ринку.

Водночас компанія зі Львова координує роботу всієї міжнародної структури. Понад 10 тисяч працівників працюють у різних країнах, серед яких — як українці, так і місцеві спеціалісти. Залучення кваліфікованих кадрів — один з головних викликів, адже компанія орієнтована на людей і послуги, а не на виробництво.

"Ця проблема (нестачі кваліфікованих кадрів, - ред.) дуже велика, бо без людей нічого не буде. Ми ж не маємо обладнання заводів, що щось робимо, де технології заводські, верстати якісь. Ми надаємо послуги. А послуги роблять хто? Люди. Тому люди тут надзвичайно важливі, і ми шукали, шукаємо і будемо шукати відповідних спеціалістів певного рівня. У нас працює близько 10 тис. людей по цілому світу", - розповів підприємець.

Meest також постійно допомагає ЗСУ, волонтерам, лікарням і реабілітаційним центрам.

"Ми достатньо допомагаємо. Я навіть не знаю, чи коректно називати цифри, але це досить серйозні цифри. І військовим допомагаємо, і лікарням, і місту", - стверджує Кісіль.

Компанія вірить у перемогу та попри війну планує подальший розвиток як в Україні, так і на міжнародному рівні.

"Ми як бізнес беремо на себе відповідальність, аби зберегти робочі місця, щоб дати можливість людям заробляти гроші, щоб постаратися повернути ту кількість людей, яку можна повернути після закінчення війни, інтегрувати Україну в Європейський Союз і бути там на гідних позиціях. Це наш обов'язок. Це соціальна відповідальність усіх бізнесів. І ми повинні це зробити", - резюмував підприємець.