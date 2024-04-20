Справа "Роттердам+": ВАКС звільнив від відповідальності двох фігурантів через закінчення терміну давності

Про це повідомила антикорупційна організація Transparency International Ukraine.

Також зазначається, що тепер не розглядатимуть і цивільні позови про відшкодування збитків.

Причину у ВАКС вказують - сплив строків давності. Сторона захисту вважає, що кримінальне правопорушення було закінчено ще 2016 року - саме тоді, коли члени НКРЕКП голосували за впровадження формули "Роттердам+".

Водночас прокурор не заперечив проти задоволення клопотання, але зауважив, що злочин було завершено вже після голосування.

Що відомо про справу так званої формули Роттердам+

Справа "Роттердам+" стосується обвинувачення членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), та керівників державних компаній "Укренерго" та "Енергоринок" у завданні збитків споживачам електроенергії на понад 40 млрд грн. За версією слідства, вони затвердили та застосували незаконну методику визначення оптової ринкової ціни на електроенергію, яка передбачала врахування витрат на імпорт вугілля з порту Роттердам, незалежно від того, чи фактично такий імпорт відбувався. Це призвело до штучного завищення ціни на електроенергію та надмірного збагачення приватних компаній, які належать олігарху Рінату Ахметову.

Справа розслідується Національним антикорупційним бюро України (НАБУ) та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) з березня 2017 року. Протягом цього часу справа була кілька разів закрита та відновлювалося.

Справа "Роттердам+" є одним з найскандальніших та найбагатших корупційних проваджень в Україні, яке має значний вплив на енергетичний сектор та соціально-економічне становище громадян. Справедливий та відкритий судовий процес по цьому провадженню є необхідною умовою для деолігархізації країни та захисту державних інтересів.

Нагадаємо, 8 серпня 2019 року НАБУ оголосило ексголові НКРЕКП Дмитру Вовку та ще п'ятьом особам, причетним до запровадження так званої формули "Роттердам+", підозру у вчиненні дій, в результаті яких споживачам електроенергії завдано 18,87 млрд грн збитків.

Старший групи прокурорів у справі "Роттердам+" Віталій Пономаренко тричі закривав це провадження.

18 листопада 2020 року розслідування справи Роттердам+ було відновлено за рішенням Вищого антикорупційного суду.

У травні 2021 року генпрокурор Ірина Венедіктова змінила старшого групи прокурорів у провадженні на Дениса Демківа, який уже 20 травня вирішив закрити справу вчетверте.

Вже у вересні 2022 року НАБУ завершило розслідування першого епізоду справи. А у жовтні НАБУ і САП повідомили про підозру ще 15 причетним до запровадження та дії формули "Роттердам+". 16 січня цьогоріч НАБУ і САП завершили розслідування за підозрою цих 15 осіб.

Водночас 3 жовтня вищий антикорупційний суд наклав арешт на майно трьох колишніх посадовців, які проходять обвинуваченими у справі "Роттердам+".

Вже 9 жовтня ВАКС ухвалив рішення про закриття справи так званої формули Роттердам+. Водночас Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) не погодилася з таким рішенням.