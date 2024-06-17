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США відстають від Китаю у розвитку ядерної енергетики на 15 років, - аналітики

17 червня, 2024 понедiлок
08:08
Економіка Китай та США

У понеділок, 17 червня, вашингтонський позапартійний науково-дослідницький інститут опублікував звіт, у якому йдеться, що США відстають від Китаю у розвитку ядерної енергетики на 15 років

Зміст

Про це інформує Reuters.

Аналітики стверджують, що Китай має перевагу завдяки державній підтримці технологій і значному фінансуванню ядерної сфери.

Так, наразі у Китаї будується 27 ядерних реакторів із середнім терміном будівництва близько семи років, що набагато швидше, ніж в інших країнах.

"Швидке розгортання Китаєм все більш сучасних атомних електростанцій з часом призводить до значної економії на масштабах і ефекту навчання на власному досвіді, і це свідчить про те, що китайські підприємства отримають перевагу при поступовому впровадженні інновацій у цьому секторі в майбутньому", - йдеться у звіті.

Попри те, що США мають найбільшу у світі мережу атомних електростанцій, адміністрація Байдена вважає, що джерело електроенергії, яке практично не містить викидів, має вирішальне значення для стримування зміни клімату.

Тому останні електростанції були запущені у Джорджії у 2023 та 2024 роках з перевищенням бюджету на мільярди доларів та із затримкою на роки, й наразі у Сполучених Штатах не будується жодного ядерного реактора. 

Ще однією перевагою для китайської ядерної енергетики є те, що державні банки Китаю пропонують кредити під 1,4%, що набагато нижче, ніж у західних країнах. 

Крім того, завдяки постійній державній підтримці та стратегіям локалізації ядерної енергетики Китай домінує в таких галузях, як відновлювана енергетика та електромобілі.

Згідно зі звітом, перший у світі високотемпературний реактор четвертого покоління з газовим охолодженням у затоці Шидао був запущений в експлуатацію в грудні минулого року. За даними Китайської асоціації ядерної енергетики, в рамках проєкту було розроблено понад 2200 комплектів "першого у світі обладнання" із загальним показником локалізації матеріалів вітчизняного виробництва на рівні 93,4%.

На думку прихильників високотехнологічних реакторів, вони безпечніші та ефективніші, ніж нинішні станції. Натомість критики стверджують, що деякі нові реактори створюють ризики ядерного розповсюдження та матеріальні ризики.

Також Китайська асоціація ядерної енергетики попередила, що у виробництві ядерних компонентів спостерігається надлишок, а "надмірна конкуренція" призводить до зниження цін і збитків, що, своєю чергою, спричиняє збитки.

За словами автора звіту Стівена Езелла, якщо США серйозно ставляться до ядерної енергетики, вони повинні розробити надійну національну стратегію, що передбачає збільшення інвестицій у дослідження і розробки, виявлення і прискорення перспективних технологій, а також підтримку розвитку кваліфікованої робочої сили.

"Хоча Америка відстає, вона, безумовно, може наздогнати технологічно", - зазначив Езелл.

  • 16 червня стало відомо, що міжнародне агентство з атомної енергії МАГАТЕ упродовж років підтримувало дослідників у сфері ядерної енергетики з Ірану та відправляло їх на навчання до Росії.
Теги:
Світ
Китай
екологія
ядерна програма
США
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