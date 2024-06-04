США запровадили санкції проти іранських компаній за розробку та передачу РФ безпілотників
Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти низки іранських компаній які пов'язані з розробкою безпілотників та їх передачею Росії
Про це інформує Державний департамент США.
"Сполучені Штати запроваджують санкції проти чотирьох іранських юридичних та однієї фізичної особи, пов'язаних з розробкою, виробництвом та розповсюдженням безпілотних літальних апаратів (БПЛА), які іранський режим надає Росії, а також маріонеткам і партнерам бойовиків з метою продовження конфлікту та дестабілізації регіону", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що під санкції потрапили чотири іранські організації, які пов’язані з компанією Rayan Roshd Afzar, а також іранським керівником Iran Aviation Industries Organisation, дочірньою компанією міністерства оборони та матеріально-технічного забезпечення збройних сил Ірану, яка контролює виробників безпілотників, серед яких Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company та Qods Aviation Industries.
- 25 квітня США оголосили про санкції проти організацій та компаній, які відігравали ключову роль у сприянні та фінансуванні продажу іранських дронів.
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