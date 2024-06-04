США запровадили санкції проти іранських компаній за розробку та передачу РФ безпілотників

Про це інформує Державний департамент США.

"Сполучені Штати запроваджують санкції проти чотирьох іранських юридичних та однієї фізичної особи, пов'язаних з розробкою, виробництвом та розповсюдженням безпілотних літальних апаратів (БПЛА), які іранський режим надає Росії, а також маріонеткам і партнерам бойовиків з метою продовження конфлікту та дестабілізації регіону", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що під санкції потрапили чотири іранські організації, які пов’язані з компанією Rayan Roshd Afzar, а також іранським керівником Iran Aviation Industries Organisation, дочірньою компанією міністерства оборони та матеріально-технічного забезпечення збройних сил Ірану, яка контролює виробників безпілотників, серед яких Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company та Qods Aviation Industries.