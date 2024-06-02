"Становлять службову інформацію": Харківська ОВА відмовилася назвати підприємства, які не виконали роботи з будівництва фортифікацій

Про це повідомляє Ґвара Медіа.

Журналісти видання надіслали запит до обладміністрації з проханням дати відповіді на такі запитання:

Які підрядні підприємства не виконали роботи з будівництва фортифікацій на Харківщині та були замінені на інші (з проханням надати назви таких підприємств);

Перелік підприємств чи ФОП - підрядників робіт на спорудження фортифікацій, які послуги чи роботи замовлялися та суми коштів, що були перераховані цим підприємствам чи ФОПам.

У Харківській ОВА відповіли: "Доцільно наголосити, що відомості про заходи, повʼязані з плануванням, проведенням організаційних заходів щодо обладнання (побудови) фортифікаційних споруд у сфері територіальної оборони належать до "Переліку відомостей, що становлять службову інформацію", затвердженого розпорядженням Харківської обласної військової адміністрації від 05.12.2023 №912 пункту 13.23, і є інформацією з обмеженим доступом відповідно до статті 6 Закону".

Будівництво фортифікацій на Харківщині

Зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, на будівництво фортифікацій на Харківщині витратили майже 7,5 млрд грн. Понад 98% (більш як 7,3 млрд грн) – це державні кошти, тоді як 1,6%, або майже 121 млн грн, – це кошти з кошторису Харківської області.

За інформацією Харківської ОВА, на будівництво фортифікаційних споруд Харківської області протягом 2023-2024 років уклали 201 договір щодо придбання лісоматеріалів хвойних порід в кількості 62 765,801 кубометра на суму 301 595 460,94 гривні (4805 гривень у середньому за 1 кубічний метр).

У 2023 році підписали 47 договорів на придбання лісоматеріалів в кількості 19 457,083 кубометра на загальну суму 77 460 379,34 гривні (3981,09 гривні в середньому за 1 метр кубічний). У 2024 році укладено 154 договори на придбання 43 308,718 кубометра на суму 224 135 081,60 гривні (5175,29 гривні в середньому за 1 метр кубічний).

Під час пресконференції начальника облвійськадміністрації Синєгубова та його заступника Харнама прозвучала ціна 5,6 тис. грн за 1 кубічний метр, що близько до тих значень, які вказані вище станом на 2024 рік.

Переплата на закупівлі деревини для фортифікацій департаментом ЖКГ та ПЕК Харківської ОВА може бути в діапазоні 96-183 млн грн. Ці дані можуть різнитися в більшу або меншу сторону, враховуючи, наприклад, відстань доставки — якщо це з Вовчанського чи Ізюмського ЛГ, то така відстань обраховується в десятках кілометрів, якщо з інших регіонів, то в сотнях кілометрів.