Субсидії та пільги: уряд запускає програму зимової підтримки українців

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Одним з ключових елементів програми є субсидії. За словами Шмигаля, 2,8 млн українських родин отримають житлові субсидії та пільги.

"Пенсійний фонд вже перерахував їхній розмір на цей опалювальний сезон. У бюджеті на 2025 рік ми передбачили 42 млрд грн на ці потреби", - зазначив прем'єр.

Також уряд спростив механізм призначення житлово-комунальних пільг для військових. Крім того, для переселенців з середини січня 2025 року запустять програму субсидій на орендоване житло. Ця опція буде доступною для родин, які витрачають на оренду понад 30% своїх сукупних доходів.

До того ж близько 500 тис. домогосподарств цієї зими отримають виплати на купівлю твердого палива, зокрема, дров та вугілля. Прем'єр наголосив, що ці кошти в розмірі до 21 тис. грн на родину вже виплачуються в прифронтових регіонах.