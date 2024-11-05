Уряд погодив надання фінансової держпідтримки підприємствам ОПК

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, йдеться про підприємства, які визначені критично важливими для функціонування економіки в особливий період у сфері ОПК.

Таким чином пільгові кредити надаватимуть підприємствам, у тому числі з іноземними інвестиціями, які беруть участь у виконанні заходів державних цільових програм, пов'язаних із розвитком ОПК. Фінансову підтримку надаватимуть через Фонд розвитку підприємництва.