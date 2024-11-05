Уряд погодив надання фінансової держпідтримки підприємствам ОПК
Кабінет міністрів України у вівторок, 5 листопада, затвердив порядок надання фінансової державної підтримки підприємствам оборонно-промислового комплексу
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
За його словами, йдеться про підприємства, які визначені критично важливими для функціонування економіки в особливий період у сфері ОПК.
Таким чином пільгові кредити надаватимуть підприємствам, у тому числі з іноземними інвестиціями, які беруть участь у виконанні заходів державних цільових програм, пов'язаних із розвитком ОПК. Фінансову підтримку надаватимуть через Фонд розвитку підприємництва.
- Раніше народна депутатка Галина Янченко розповідала, що в Україні повинні запустити пільгові кредити для оборонно-промислової галузі в межах меморандуму, який має створити умови для розвитку ОПК України.
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