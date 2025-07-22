Свириденко назвала проблему корупції в Україні перебільшеною

Про це вона сказала Bloomberg.

Свириденко у розмові з журналістами намагалася применшити значущість проблеми корупції, посилаючись на опитування, які свідчать: хоча більшість українців вважає корупцію поширеним явищем, значно менше з них стикалися з нею особисто.

"Відверто кажучи, всередині українського суспільства та окремих соціальних груп ця тема перебільшується та надмірно загострюється", — зазначила прем’єрка.

Натомість зовнішні спостерігачі, за її словами, "оцінюють Україну за іншими критеріями".

Вона також захистила рішення уряду відхилити кандидатуру на посаду керівника Бюро економічної безпеки — попри те, що кандидат був схвалений конкурсною комісією, а його призначення вимагали МВФ і Європейська комісія.

"Кабмін діяв відповідно до встановленої процедури: ми отримали подання від конкурсної комісії, провели колективне голосування й повернули рішення назад комісії", — пояснила Свириденко.