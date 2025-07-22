Свириденко назвала проблему корупції в Україні перебільшеною
Прем'єрка Юлія Свириденко вважає проблему корупції в Україні перебільшеною. На її думку, в повсякденному житті громадяни стикаються з хабарництвом досить рідко
Про це вона сказала Bloomberg.
Свириденко у розмові з журналістами намагалася применшити значущість проблеми корупції, посилаючись на опитування, які свідчать: хоча більшість українців вважає корупцію поширеним явищем, значно менше з них стикалися з нею особисто.
"Відверто кажучи, всередині українського суспільства та окремих соціальних груп ця тема перебільшується та надмірно загострюється", — зазначила прем’єрка.
Натомість зовнішні спостерігачі, за її словами, "оцінюють Україну за іншими критеріями".
Вона також захистила рішення уряду відхилити кандидатуру на посаду керівника Бюро економічної безпеки — попри те, що кандидат був схвалений конкурсною комісією, а його призначення вимагали МВФ і Європейська комісія.
"Кабмін діяв відповідно до встановленої процедури: ми отримали подання від конкурсної комісії, провели колективне голосування й повернули рішення назад комісії", — пояснила Свириденко.
- За результатами опитування SOCIS, оприлюдненого в червні, найбільшою помилкою влади респонденти вважають збереження високого рівня корупції та розкрадання бюджетних коштів.
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