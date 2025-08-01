Свириденко вперше на посаді прем'єрки поспілкувалася з директоркою МВФ. Місію Фонду очікують у Києві наприкінці серпня
Премʼєр-міністерка Юлія Свириденко анонсувала візит місії Міжнародного валютного фонду до України наприкінці серпня
Про це вона поінформувала в telegram.
"Сьогодні вперше як премʼєр-міністр провела розмову з Крісталіною Георгієвою — директоркою-розпорядницею МВФ. Вдячна за теплі слова підтримки та співчуття після вчорашнього російського обстрілу Києва", – написала очільниця уряду.
Під час діалогу сторони обговорили подальшу кроки у співпраці з МВФ. Наразі українська команда працює над проєктом бюджету-2026.
"Очікуємо на візит місії Фонду до Києва наприкінці серпня. Попереду місяці інтенсивної роботи й переговорів. Розраховуємо на підтримку і тримаємо зобовʼязання", – акцентувала Свириденко.
- Термін чинної кредитної програми МВФ на суму близько $16 млрд спливає у 2027 році. Через невизначеність щодо тривалості війни може знадобитися додаткове фінансування.
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