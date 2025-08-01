Свириденко вперше на посаді прем'єрки поспілкувалася з директоркою МВФ. Місію Фонду очікують у Києві наприкінці серпня

Про це вона поінформувала в telegram.

"Сьогодні вперше як премʼєр-міністр провела розмову з Крісталіною Георгієвою — директоркою-розпорядницею МВФ. Вдячна за теплі слова підтримки та співчуття після вчорашнього російського обстрілу Києва", – написала очільниця уряду.

Під час діалогу сторони обговорили подальшу кроки у співпраці з МВФ. Наразі українська команда працює над проєктом бюджету-2026.

"Очікуємо на візит місії Фонду до Києва наприкінці серпня. Попереду місяці інтенсивної роботи й переговорів. Розраховуємо на підтримку і тримаємо зобовʼязання", – акцентувала Свириденко.