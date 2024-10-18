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Світовий банк погіршив прогноз зростання ВВП України на 2025 рік

Катерина Ганжа
18 жовтня, 2024 п'ятниця
09:36
Економіка економіка

Світовий банк підтвердив прогноз зростання валового внутрішнього продукту України на 3,2% у 2024 році, втім різко погіршив його на 2025 рік – з 6,5% до 2%

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Про це  передає Інтерфакс-Україна з посиланням на Економічний огляд для регіону Європи та Центральної Азії.

 

"Прогноз зростання економіки України на 2025 рік знижено на 4,5 відсоткових пункти - до 2%, що відображає припущення щодо продовження військових дій", - ідеться в огляді.

 

 

Водночас Світовий банк поліпшив оцінку зростання у 2026 році на 1,9 п.п. – до 7%.

 

 

Зазначається, що згідно з оглядом банк поліпшив прогноз зростання економіки Росії на цей і на наступний роки на 0,3 і 0,2 п.п. – відповідно до 3,2% і 1,6%, тоді як Оцінка зростання ВВП країни-агресора на 1,1% у 2026 році була збережена без змін.

 

 

"У Росії 2025 року очікується зростання на 1,6%, що вдвічі нижче, ніж цьогоріч, оскільки зростання економіки стримуватиметься жорсткістю (монетарної - ІФ-У) політики та обмеженням виробничих потужностей", - йдеться у публікації.

 

 

За словами віцепрезидентки Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії Антонелли Бассані, країни регіону успішно подолали нещодавні потрясіння, пов'язані з високою інфляцією, наслідками вторгнення Росії в Україну, а також повільними темпами зростання економічної активності в Європейському Союзі.

 

 

Очікується, що темпи зростання в регіоні сповільняться до 3,3% цьогоріч із 3,5% 2023 року, а 2025 року спостерігатиметься подальше зниження до 2,6%.

 

 

Для прискорення зростання продуктивності в довгостроковій перспективі Бассані рекомендувала країнам регіону істотно підвищити якість середньої та вищої освіти.

 

 

  • За оцінками Міністерства економіки, за перше півріччя 2024 року ВВП України зріс близько на 4,1% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

     

     

Теги:
Україна
Росія
Війна з Росією
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