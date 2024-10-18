Світовий банк погіршив прогноз зростання ВВП України на 2025 рік

Про це передає Інтерфакс-Україна з посиланням на Економічний огляд для регіону Європи та Центральної Азії.

"Прогноз зростання економіки України на 2025 рік знижено на 4,5 відсоткових пункти - до 2%, що відображає припущення щодо продовження військових дій", - ідеться в огляді.

Водночас Світовий банк поліпшив оцінку зростання у 2026 році на 1,9 п.п. – до 7%.

Зазначається, що згідно з оглядом банк поліпшив прогноз зростання економіки Росії на цей і на наступний роки на 0,3 і 0,2 п.п. – відповідно до 3,2% і 1,6%, тоді як Оцінка зростання ВВП країни-агресора на 1,1% у 2026 році була збережена без змін.

"У Росії 2025 року очікується зростання на 1,6%, що вдвічі нижче, ніж цьогоріч, оскільки зростання економіки стримуватиметься жорсткістю (монетарної - ІФ-У) політики та обмеженням виробничих потужностей", - йдеться у публікації.

За словами віцепрезидентки Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії Антонелли Бассані, країни регіону успішно подолали нещодавні потрясіння, пов'язані з високою інфляцією, наслідками вторгнення Росії в Україну, а також повільними темпами зростання економічної активності в Європейському Союзі.

Очікується, що темпи зростання в регіоні сповільняться до 3,3% цьогоріч із 3,5% 2023 року, а 2025 року спостерігатиметься подальше зниження до 2,6%.

Для прискорення зростання продуктивності в довгостроковій перспективі Бассані рекомендувала країнам регіону істотно підвищити якість середньої та вищої освіти.