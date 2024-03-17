Треба 2% від ВВП: Європі не вистачає €56 млрд на фінансування НАТО

Про це повідомляє Financial Times.

Згідно з дослідженням німецького Інституту Ifo, країни Євросоюзу, такі як Італія, Іспанія та Бельгія, що мають одні з найвищих рівнів державного боргу та бюджетного дефіциту, не в змозі досягти встановленого НАТО цільового показника оборонних видатків у 2% від ВВП.

Таким чином, загострюється проблема бюджетного тиску щодо збільшення оборонних витрат на фоні низьких темпів зростання. Економісти кажуть, що це ускладнить процес надолуження країн, що відстають.

Як свідчать дані Ifo, Німеччина мала найбільший дефіцит у вартісному вираженні, витративши минулого року на 14 мільярдів євро менше, ніж їй було потрібно, щоб досягти контрольного показника у 2% від ВВП.

Наступними країнами з найбільшим дефіцитом після Німеччини є: Іспанія - 11 млрд євро, Італія - 10,8 млрд євро та Бельгія - 4,6 млрд євро. Ці країни були серед шести країн ЄС, чий борг минулого року перевищив 100% ВВП.

Італія також мала один з найвищих бюджетних дефіцитів у блоці - 7,2%, а відсоткові виплати за кредитами перевищать 9% державних доходів цього року.

Очікується, що нові фіскальні правила ЄС, які застосовуватимуться з наступного року, призведуть до ще більших бюджетних скорочень, оскільки країни намагатимуться досягти 3% річного дефіциту і 60% порогового рівня боргу до ВВП.

За оцінками, понад 10 країн блоку порушать річний ліміт дефіциту, що, ймовірно, призведе до санкцій з боку Єврокомісії.

Однак під час минулорічних перемовин Польща, країни Балтії та Італія успішно провели кампанію за більш сприятливий режим для оборонних видатків за новими правилами. Тому Європейська комісія розглядатиме військові витрати як пом'якшувальний фактор при оцінці того, чи вживати заходів проти країн, які порушують річний ліміт дефіциту.