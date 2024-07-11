Три напрямки: Умєров розповів, на що витратять перший транш коштів від заморожених активів РФ
Міністр оборони України Рустем Умєров зустрівся з високим представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепом Боррелем у Вашингтоні - посадовці обговорили питання заморожених активів РФ
Про це він повідомив у Facebook.
"По-перше, хочу подякувати ЄС за важливе рішення щодо використання прибутків із заморожених активів РФ. 21 травня 2024 року Рада ЄС ухвалила рішення направити 90% відсотків від заморожених активів РФ до Ukraine Assistance Fund, що є частиною European Peace Facility", - йдеться у повідомленні.
За словами Умєрова, ці кошти будуть спрямовані на потреби оборони України.
Зазначається, що загальна сума відсотків становитиме 2,5-3 мільярда євро щорічно. Перший транш у розмірі 1,4-1,5 мільярда євро стане доступним на початку серпня 2024 року.
Євросоюз та Україна домовилися, що перший транш буде витрачений за трьома напрямками:
- боєприпаси,
- засоби протиповітряної оборони,
- підтримка українських виробників.
"Важливо зазначити, що профінансовані ЄС товари повинні бути поставлені Україні до кінця 2024 року", - додав Умєров.
- 24 червня Жозеп Боррель заявив, що Рада ЄС погодила рішення надати Україні на озброєння 1,4 млрд євро з непередбачуваних доходів від заморожених російських активів.
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