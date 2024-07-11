Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Економіка Три напрямки: Умєров розповів, на що витратять перший транш коштів від заморожених активів РФ

Три напрямки: Умєров розповів, на що витратять перший транш коштів від заморожених активів РФ

11 липня, 2024 четвер
08:44
Економіка Рустем Умєров

Міністр оборони України Рустем Умєров зустрівся з високим представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепом Боррелем у Вашингтоні - посадовці обговорили питання заморожених активів РФ

Зміст

Про це він повідомив у Facebook.

"По-перше, хочу подякувати ЄС за важливе рішення щодо використання прибутків із заморожених активів РФ. 21 травня 2024 року Рада ЄС ухвалила рішення направити 90% відсотків від заморожених активів РФ до Ukraine Assistance Fund, що є частиною European Peace Facility", - йдеться у повідомленні.

За словами Умєрова, ці кошти будуть спрямовані на потреби оборони України.

Зазначається, що загальна сума відсотків становитиме 2,5-3 мільярда євро щорічно. Перший транш у розмірі 1,4-1,5 мільярда євро стане доступним на початку серпня 2024 року.

Євросоюз та Україна домовилися, що перший транш буде витрачений за трьома напрямками:

  • боєприпаси,
  • засоби протиповітряної оборони,
  • підтримка українських виробників.

"Важливо зазначити, що профінансовані ЄС товари повинні бути поставлені Україні до кінця 2024 року", - додав Умєров.

  • 24 червня Жозеп Боррель заявив, що Рада ЄС погодила рішення надати Україні на озброєння 1,4 млрд євро з непередбачуваних доходів від заморожених російських активів.
Теги:
ЄС
ЗСУ
Війна з Росією
Жозеп Боррель
Рустем Умєров
Читайте також:
фантастика
9 липня, 2024 вiвторок
Топ-5 фільмів про фантастику за 2023 рік
Андрій Хливнюк
10 липня, 2024 середа
"За Охматдит": лідер Бумбокса та військовий Хливнюк показав, як помстився окупантам
9 липня, 2024 вiвторок
Перед самітом НАТО представники 60 світових університетів підписали листа із закликом не запрошувати Україну до Альянсу
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.6
    Купівля 40.6
    Продаж 41.08
  • EUR
    Купівля 43.9
    Продаж 44.6
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
11 липня
09:38
Китай - Тайвань. Повітряні провокації
Влада Тайваню зафіксувала навколо острова 66 бойових літаків і 7 кораблів КНР
09:24
діти, злочини росії
Окупанти планують вивезти 750 дітей із ТОТ Луганщини до Астраханської області РФ, - ОВА
09:16
Віктор Орбан
Орбан зустрінеться з Трампом у Флориді 11 липня, - Bloomberg
09:10
Оновлено
новини Львівщини
Удар РФ по Кривому Рогу 8 липня: в РВА розповіли про стан постраждалих
09:04
Сільгосппідприємство на Харківщині
Окупанти атакували КАБами сільгосппідприємство на Харківщині: поранені 4 людини, постраждали тварини
09:00
Новини компаній
Девелопери прогнозують поступове підвищення цін на нерухомість: залежатиме від ряду факторів
08:53
Оновлено
Минулої доби на фронті відбулося 146 боєзіткнень, найбільше ворожих атак - біля Новоолександрівки на Донеччині
08:36
дрони
Коаліція дронів для України створила фонд, у ньому вже понад €45 млн
08:28
Ексклюзив
Карта. Борова_Сватове_1007
Росіяни намагаються вийти на лівий берег річки Оскіл, - голова Куп'янської МВА Беседін
08:16
Саміт миру. Володимир Зеленський
Україна планує скликати другий Саміт миру за участі Росії та до виборів у США, - Bloomberg
08:06
На фото втрати окупантів
Спецпризначенці СБУ знищили 30 ворожих танків, 12 систем ППО та 11 складів із боєприпасами впродовж двох тижнів
08:05
OPINION
Микола Княжицький
Україну не перемогти: Західні союзники проти Москви та Пекіна
07:51
Ентоні Блінкен та Дмитро Кулеба
"Двері до НАТО рішуче відчинені, чекаємо з нетерпінням": Блінкен звернувся до Кулеби на саміті Альянсу
07:31
Інфографіка
БМП. вбиті росіяни
З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила понад 555 тис. військових
07:22
ППО, обстріл, ЗСУ
Атака РФ в ніч на 11 липня: сили ППО збили всі "шахеди"
07:20
ЗСУ
Окупанти відчувають тиск українських контратак на фронті, - ISW
07:05
Оновлено
десантний корабель РФ "Новочеркаськ"
Росія вивела у Чорне море два військові кораблі
07:00
на фото: уламок
РФ звинуватила Україну в атаці БПЛА на 4 області: біля Москви зафіксували падіння уламків дрона
06:35
НАТО
У США назвали завдання представника НАТО в Україні
06:21
Володимир Зеленський і Джастін Трюдо
Прем'єр Канади Трюдо анонсував нову військову допомогу Україні на понад $360 млн
05:56
Радослав Сікорський
У Польщі для вступу в Український легіон зареєструвалися кілька тисяч людей
05:55
Оллі Воткінс та Кайл Вокер (ліворуч), Нідерланди - Англія, Євро-2024
Євро-2024: результати матчів півфіналу
05:31
Збірна Колумбії, Копа Америка
Колумбія перемогла Уругвай та вийшла у фінал Копа Америки
04:57
Оновлено
У Вашингтоні Зеленський провів низку двосторонніх зустрічей з лідерами країн НАТО: подробиці
04:08
Володимир Зеленський і Андрій Єрмак
"Єрмак погрожує вбивати блогерів, які за мир, проти Зеленського і мобілізації": російські фейки та маніпуляції за 11 липня
02:47
Оновлено
електроенергія, шахеди
Росія запустила БПЛА по Україні в ніч на 11 липня: подробиці
02:27
Хакім Джеффріс і Володимир Зеленський
Зеленський зустрівся із лідером демократів у палаті представників США Джеффрісом. Деталі
01:59
Еліна Світоліна
Вімблдон: Світоліна прокоментувала виліт з турніру
01:31
Кіліан Мбаппе, збірна Франції, Євро-2024
"Реал" анонсував, коли відбудеться презентація Мбаппе
00:56
Зброя, фінанси, навчання й інвестиції: на саміті НАТО озвучили складові довгострокової безпекової допомоги Україні
00:49
Томаш Кендзьора
"Динамо" розірвало контракт з ексфутболістом збірної Польщі
00:26
Оновлено
Георгій Судаков, Україна - Бельгія, Євро-2024
Євро-2024: розклад і результати усіх матчів чемпіонату Європи з футболу
00:02
Всеволод Князєв
Ексголову Верховного Суду Князєва виявили на Закарпатті
2024, середа
10 липня
23:59
Гаррі Кейн, Нідерланди - Англія, Євро-2024
Англія на останніх хвилинах вирвала перемогу в Нідерландів і вийшла у фінал Євро-2024
23:55
Гарі Кейн (9) та Вірджіл ван Дейк, Нідерланди - Англія, Євро-2024
Нідерланди - Англія 1:2: онлайн-трансляція півфіналу Євро-2024
23:21
Прапор США
США розмістять у Німеччині далекобійні ракети Tomahawk
23:03
Зомбують на спортивних заходах і в освіті: в Бердянську окупанти використовують церкву задля пропаганди
22:43
соцмережа Х (Твіттер)
Соцмережа Х блокує розслідування Bellingcat щодо удару РФ по Охматдиту
22:32
Буча
В Україні ідентифікували й повідомили про підозру 7 російським військовим, які розстрілювали цивільних у Бучі
22:31
Сергій Ребров, збірна України, Євро-2024
Ребров і надалі тренуватиме збірну України: йому висловили повну довіру
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV