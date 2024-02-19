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"Це є неприйнятним": Україна звернулась до Єврокомісії щодо блокади українсько-польського кордону

19 лютого, 2024 понедiлок
19:42
Економіка кордон, черги

Україна поінформувала Єврокомісію про ситуацію на українсько-польському кордоні, зокрема про перешкоджання пасажирським перевезенням

Про це заявила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в коментарі "Європейській правді". 

"Ми поінформували Європейську комісію щодо ситуації на українсько-польському кордоні, зокрема створення перешкод для пасажирських перевезень. Це є неприйнятним", сказала вона.

Стефанишина також нагадала, що 20 лютого у Брюсселі з ініціативи української сторони відбудеться Спільна координаційна платформа з питань експорту та транзиту української агропродукції. 

"Очікуємо на чітку реакцію європейських партнерів на  блокування кордону та відновлення громадського порядку на кордоні", - прокоментувала вона. 

  • Раніше повідомлялося, що польські фермери з 20 лютого обіцяють на місяць заблокувати усі прикордонні переходи з Україною. Водночас українські перевізники провели власну акцію протесту у відповідь на дії польських фермерів.
  • У Державній прикордонній службі України заявили, що не отримували з польської сторони інформацію щодо повного блокування кордону. 
  • У відповідь на блокування кордону польськими фермерами українські перевізники 20 лютого розпочнуть мирну акцію протесту на трьох пунктах пропуску із Польщею.
Теги:
Україна
Польща
транспорт
Єврокомісія
фермери
аграрії
акції протестів
Блокування кордону
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