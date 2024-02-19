"Це є неприйнятним": Україна звернулась до Єврокомісії щодо блокади українсько-польського кордону

Про це заявила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в коментарі "Європейській правді".

"Ми поінформували Європейську комісію щодо ситуації на українсько-польському кордоні, зокрема створення перешкод для пасажирських перевезень. Це є неприйнятним", сказала вона.

Стефанишина також нагадала, що 20 лютого у Брюсселі з ініціативи української сторони відбудеться Спільна координаційна платформа з питань експорту та транзиту української агропродукції.

"Очікуємо на чітку реакцію європейських партнерів на блокування кордону та відновлення громадського порядку на кордоні", - прокоментувала вона.