"Це є неприйнятним": Україна звернулась до Єврокомісії щодо блокади українсько-польського кордону
Україна поінформувала Єврокомісію про ситуацію на українсько-польському кордоні, зокрема про перешкоджання пасажирським перевезенням
Про це заявила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в коментарі "Європейській правді".
"Ми поінформували Європейську комісію щодо ситуації на українсько-польському кордоні, зокрема створення перешкод для пасажирських перевезень. Це є неприйнятним", сказала вона.
Стефанишина також нагадала, що 20 лютого у Брюсселі з ініціативи української сторони відбудеться Спільна координаційна платформа з питань експорту та транзиту української агропродукції.
"Очікуємо на чітку реакцію європейських партнерів на блокування кордону та відновлення громадського порядку на кордоні", - прокоментувала вона.
- Раніше повідомлялося, що польські фермери з 20 лютого обіцяють на місяць заблокувати усі прикордонні переходи з Україною. Водночас українські перевізники провели власну акцію протесту у відповідь на дії польських фермерів.
- У Державній прикордонній службі України заявили, що не отримували з польської сторони інформацію щодо повного блокування кордону.
- У відповідь на блокування кордону польськими фермерами українські перевізники 20 лютого розпочнуть мирну акцію протесту на трьох пунктах пропуску із Польщею.
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