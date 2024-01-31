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Цієї зими ситуація принципово інша, але РФ намагатиметься зламати наш захист, - Зеленський про оборону енергетичних об'єктів

31 січня, 2024 середа
21:21
Економіка Володимир Зеленський в Офісі президента (31 грудня 2023 року)

Президент України Володимир Зеленський заявив, що цього року енергетична ситуація в Україні принципово інша, у порівнянні з минулою зимою. Однак Росія все ще намагатиметься зламати наш захист

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

Зеленський зазначив, що держава зміцнює свій повітряний щит та збиває значну частину ворожих дронів і ракет. Водночас він наголосив, що від РФ слід очікувати терористичних атак.

"Систему збережено. Забезпечуємо українців енергією. Забезпечуємо та постійно посилюємо захист енергетичних об’єктів. Зміцнюємо наш повітряний щит. Ще треба багато пройти цієї зими, і російські терористичні атаки ще будуть, і росіяни будуть намагатися зламати наш захист. Усвідомлюємо загрозу. І дякуємо кожному, хто захищає державу", - сказав він.

Президент також підкреслив, що такий захист України - загальна справа.

"В обороні, в активних діях, у захисті життєво важливих систем усе залежить, звичайно, від фаховості та хоробрості конкретних людей. Якби в України не було таких людей, наша держава не змогла б вистояти. Але завдяки таким людям, завдяки нашому такому народу Україна стоїть, Україна захищається, Україна досягає власних цілей у війні", - підкреслив Зеленський.

  • 16 січня в Укренерго розповіли, що росіяни накопичують ракети для ударів по Україні, зокрема по енергетичних об'єктах. Тому гарантій безперебійної роботи енергосистеми ніхто дати не може.
Теги:
Україна
Росія
Війна з Росією
Енергія
Володимир Зеленський
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