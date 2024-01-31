Цієї зими ситуація принципово інша, але РФ намагатиметься зламати наш захист, - Зеленський про оборону енергетичних об'єктів

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

Зеленський зазначив, що держава зміцнює свій повітряний щит та збиває значну частину ворожих дронів і ракет. Водночас він наголосив, що від РФ слід очікувати терористичних атак.

"Систему збережено. Забезпечуємо українців енергією. Забезпечуємо та постійно посилюємо захист енергетичних об’єктів. Зміцнюємо наш повітряний щит. Ще треба багато пройти цієї зими, і російські терористичні атаки ще будуть, і росіяни будуть намагатися зламати наш захист. Усвідомлюємо загрозу. І дякуємо кожному, хто захищає державу", - сказав він.

Президент також підкреслив, що такий захист України - загальна справа.

"В обороні, в активних діях, у захисті життєво важливих систем усе залежить, звичайно, від фаховості та хоробрості конкретних людей. Якби в України не було таких людей, наша держава не змогла б вистояти. Але завдяки таким людям, завдяки нашому такому народу Україна стоїть, Україна захищається, Україна досягає власних цілей у війні", - підкреслив Зеленський.