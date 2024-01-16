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В Укренерго розповіли, чи можливий в Україні новий блекаут

16 січня, 2024 вiвторок
12:39
Економіка електроенергія, шахеди

Росіяни накопичують ракети для ударів по Україні, зокрема по енергетичних об'єктах. Тому гарантій безперебійної роботи енергосистеми ніхто дати не може

Про це в інтерв'ю ЕП заявив головний диспетчер Укренерго Віталій Зайченко.

"Ми розуміємо, що в нас війна, агресор накопичує ракети. Ми бачимо, що йдуть поставки озброєння з Північної Кореї, Ірану. Гарантувати, що не буде блекауту, абсолютно неможливо, удари можуть бути абсолютно різні", - сказав він.

"Утім, якщо винести ризик обстрілів "за дужки", то я не бачу ризиків для масштабної системної аварії", - додав Зайченко.

За його словами, хакерські атаки на енергосистему росіяни здійснюють щодня, але всі вони не мають успіху.

10 січня в Україні було зафіксовано черговий рекорд споживання електроенергії з початку великої війни, і країна була за крок до запровадження обмежень. Однак того ж дня "був максимальний за всю історію для зими виробіток електроенергії на ГЕС", підкреслив Зайченко. Це дало змогу втримати баланс в енергосистемі.

"Треба розуміти, що імпорт у такі холодні періоди заходить не дуже, тому що ціни в Євросоюзі вищі й кон’юнктурно імпорту немає. Аварійну допомогу в такі холодні періоди зазвичай теж дуже важко отримати, тому що наші сусіди самі працюють на межі можливостей. Тому так тоненько-тоненько пройшли", - сказав головний диспетчер Укренерго.

  • Раніше очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко закликала бізнес купувати електроенергію за кордоном, аби уникнути відключень. Щодо підприємств, які імпортуватимуть електроенергію, не діятимуть графіки погодинних відключень, але можуть застосовуватися графіки аварійних відключень. Необхідний обсяг імпорту для уникнення планових відключень повинен становити 50% від фактичного споживання в кожному розрахунковому періоді (година) у жовтні – квітні (опалювальний період) та 30% у травні – вересні.
  • За словами міністра енергетики Германа Галущенка, в разі дефіциту потужності відключатимуть передусім підприємства, а не населення.
Україна
Війна з Росією
блекаут
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