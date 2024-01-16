В Укренерго розповіли, чи можливий в Україні новий блекаут

Про це в інтерв'ю ЕП заявив головний диспетчер Укренерго Віталій Зайченко.

"Ми розуміємо, що в нас війна, агресор накопичує ракети. Ми бачимо, що йдуть поставки озброєння з Північної Кореї, Ірану. Гарантувати, що не буде блекауту, абсолютно неможливо, удари можуть бути абсолютно різні", - сказав він.

"Утім, якщо винести ризик обстрілів "за дужки", то я не бачу ризиків для масштабної системної аварії", - додав Зайченко.

За його словами, хакерські атаки на енергосистему росіяни здійснюють щодня, але всі вони не мають успіху.

10 січня в Україні було зафіксовано черговий рекорд споживання електроенергії з початку великої війни, і країна була за крок до запровадження обмежень. Однак того ж дня "був максимальний за всю історію для зими виробіток електроенергії на ГЕС", підкреслив Зайченко. Це дало змогу втримати баланс в енергосистемі.

"Треба розуміти, що імпорт у такі холодні періоди заходить не дуже, тому що ціни в Євросоюзі вищі й кон’юнктурно імпорту немає. Аварійну допомогу в такі холодні періоди зазвичай теж дуже важко отримати, тому що наші сусіди самі працюють на межі можливостей. Тому так тоненько-тоненько пройшли", - сказав головний диспетчер Укренерго.