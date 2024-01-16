В уряді розповіли, кого в разі дефіциту електроенергії відключатимуть у першу чергу
У разі дефіциту потужності в енергосистемі, який неможливо буде покрити аварійною допомогою з Європи, передусім вимикатимуть світло деяким підприємствам
Про це РБК-Україна розповіли очільник Міненерго Герман Галущенко та співрозмовник в уряді Шмигаля, який забажав залишитися анонімним.
Енергетики зазначають, що періоди сильного похолодання можливі й у другій половині січня, і в лютому, і в березні. Окупанти можуть у цей час скористатися можливістю завдати нових ударів по енергетиці. У такому разі може виникнути дефіцит потужності, і на цей випадок Україна має план.
Насамперед Україна зможе звернутися до партнерів з Європи по аварійну допомогу. Але це невеликі обсяги, які не врятують ситуацію за великого дефіциту. Тоді доведеться застосовувати графіки погодинних відключень.
За словами Галущенка, насамперед відключатимуть промислові підприємства.
"Ми почнемо з аварійної допомоги, а потім може бути відключення промисловості. Населення у нас в останню чергу стоїть у плані відключень", - сказав міністр.
Вимикатимуть підприємства, які не імпортували електроенергію, уточнив журналістам співрозмовник в уряді.
- Раніше очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко закликала бізнес купувати електроенергію за кордоном, аби уникнути відключень. Щодо підприємств, які імпортуватимуть електроенергію, не діятимуть графіки погодинних відключень, але можуть застосовуватися графіки аварійних відключень. Необхідний обсяг імпорту для уникнення планових відключень повинен становити 50% від фактичного споживання в кожному розрахунковому періоді (година) у жовтні – квітні (опалювальний період) та 30% у травні – вересні.
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