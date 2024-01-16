В уряді розповіли, кого в разі дефіциту електроенергії відключатимуть у першу чергу

Про це РБК-Україна розповіли очільник Міненерго Герман Галущенко та співрозмовник в уряді Шмигаля, який забажав залишитися анонімним.

Енергетики зазначають, що періоди сильного похолодання можливі й у другій половині січня, і в лютому, і в березні. Окупанти можуть у цей час скористатися можливістю завдати нових ударів по енергетиці. У такому разі може виникнути дефіцит потужності, і на цей випадок Україна має план.

Насамперед Україна зможе звернутися до партнерів з Європи по аварійну допомогу. Але це невеликі обсяги, які не врятують ситуацію за великого дефіциту. Тоді доведеться застосовувати графіки погодинних відключень.

За словами Галущенка, насамперед відключатимуть промислові підприємства.

"Ми почнемо з аварійної допомоги, а потім може бути відключення промисловості. Населення у нас в останню чергу стоїть у плані відключень", - сказав міністр.

Вимикатимуть підприємства, які не імпортували електроенергію, уточнив журналістам співрозмовник в уряді.