Бізнес в Україні закликали укладати контракти на імпорт електроенергії, аби уникнути відключень

Про це заявила очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко під час онлайн наради з енергетичних питань з керівництвом Міненерго, Укренерго та представниками близько п’ятдесяти компаній, які є великими споживачами електроенергії.

"Минулого року уряд забезпечив промисловим споживачам електроенергії можливість імпортувати її та стабільно працювати в разі виникнення в енергосистемі дефіциту струму. До таких підприємств не будуть застосовуватись обмеження енергопостачання, якщо вони будуть запроваджені. На сьогодні це не просто інструмент, яким бізнес може скористатись, це нагальна потреба", - сказала Свириденко.

"Є ризик, що цієї зими ворог продовжить цілеспрямовано знищувати нашу енергетичну інфраструктуру. Окрім того, взимку традиційно зростає навантаження на енергосистему через збільшення споживання. Тому ймовірність виникнення дефіциту струму є високою, і єдина можливість збалансувати систему, не обмежуючи споживачів, - збільшити імпорт електроенергії", - додала вона.

Чиновниця наголосила: щодо підприємств, які імпортуватимуть електроенергію, не діятимуть графіки погодинних відключень, але можуть застосовуватись графіки аварійних відключень.

Необхідний обсяг імпорту для уникнення планових відключень повинен складати 50% від фактичного споживання в кожному розрахунковому періоді (година) у жовтні – квітні (опалювальний період) та 30% – у травні - вересні. Укладення довготривалих контрактів на імпорт електроенергії дасть змогу споживачам отримати кращу ціну, яка може бути на рівні з ціною на українському ринку або навіть нижчою, резюмувала очільниця Мінекономіки.