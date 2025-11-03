Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Квитки мали би бути у 3,5 раза дорожчі: чому УЗ потребує бюджетного фінансування і як "3000 км безкоштовно" може їй зашкодити
Аналітика

Квитки мали би бути у 3,5 раза дорожчі: чому УЗ потребує бюджетного фінансування і як "3000 км безкоштовно" може їй зашкодити

Зіновія Воронович
3 листопада, 2025 понедiлок
18:12
Економіка Укрзалізниця, вагон

На фоні багатомільярдних збитків Укрзалізниці непродумане впровадження програми "3000 км", яка передбачає надання кожному українцю можливості скористатись безплатними поїздками, може лише погіршити становище компанії та якість перевезень

Зміст

"Отримали 3000 питань про "3000 кілометрів", – йдеться у дописі на сторінці Укрзалізниці у Facebook. Справді, після того, як Володимир Зеленський оголосив 1 листопада нову програму підтримки – безплатні поїздки по Україні від УЗ – 3000 кілометрів для кожного громадянина, ця ініціатива викликала жваву дискусію. Адже на фоні колосальних збитків Укрзалізниці та проблеми з придбанням квитків на популярні напрямки ідея безплатних поїздок для всіх і кожного виглядає щонайменше дивно.

"УЗ-3000" – це про політику, а не економіку

"Програма про ці безплатні 3000 км – це не про економіку. Це про політику. Я не знаю, які будуть політичні наслідки, але залізниця, а саме пасажирський напрямок, став підсвічений. А саме те, що нам потрібно в цілому змінювати підходи до управління пасажирським сегментом і підлаштовувати його до тих реалій фінансових, економічних, в якому сьогодні живе країна", – каже директор Центру транспортних стратегій Сергій Вовк.

За його словами, пасажирські перевезення були збиткові постійно, однак раніше ці збитки перекривали за рахунок вантажних. Однак тепер ринок вантажних перевезень просів, тож якщо підняти тарифи на вантажні перевезення ще більше – це вдарить по бізнесу і ефект може бути зворотним. Тобто замість збільшення доходів УЗ – ще більше скорочення вантажних перевезень.

вагони-зерновози

Виготовлені на Львівщині вагони, фото: ДМЗ "Карпати"

"Аби пасажирські перевезення були прибутковими, потрібно підняти рівень тарифів приблизно в 3,5 раза. Звичайно, ніхто на таке рішення не піде, принаймні в поточних умовах. Відповідно, виникає питання, яким чином компенсувати збитковість пасажирських перевезень? Якщо не помиляюсь, сума збитків уже перевищує 20 млрд грн", – каже Сергій Вовк. 

На його думку, Україні доведеться перейти на бюджетне фінансування залізниці.

"Єдиний варіант, який залишається – це бюджетне фінансування Укрзалізниці. Ми до цієї історії маємо безпосередньо прийти, оскільки так працює залізниця практично у всьому світі: держава, або регіон  виступає замовником перевезення для залізничного оператора. Оператор здійснює ці перевезення, а різницю між тим, що він отримує і скільки він витрачає, якраз компенсує замовник", - каже експерт.

За словами експерта, очевидно, що уже в 2026 році Україна може перейти до бюджетного фінансування УЗ – фінансування вже закладене в проєкт бюджету.

Від збиткових  маршрутів варто відмовитись

Як саме працюватиме програма "УЗ-3000" і на які напрямки можна буде скористатись безплатними поїздками, поки не зрозуміло. В УЗ кажуть, що механіка програми опрацьовується.

"В Україні в умовах жорсткого дефіциту рухомого складу немає сенсу заохочувати користуватися залізницею – тут аби наявний попит задовольнити. Хоча, якщо програма "безкоштовних кілометрів"  буде ретельно пропрацьована, вона зможе "вирівняти"  навантаження на маршрути та "заселити"  пасажирами малопопулярні несезонні напрямки з адресною фінансовою компенсацією за квитки залізниці. Тож добра буде ця ініціатива чи погана, зможемо оцінити лише після того, як умови і правила використання безкоштовних кілометрів та порядок компенсацій будуть розроблені та публічно представлені", – каже економічний експерт Віктор Гальчинський.

"Питання полягає також і в самій системі пасажирського руху в Україні. Бо у нас на сьогодні близько 80% всього пасажиропотоку припадає на 28% маршрутів. Інші 70% маршрутів їдуть недовантажені", – каже Сергій Вовк.

З Ужгорода до Європи новою євроколією вирушили перші поїзди

фото: Міністерство розвитку громад та територій України

Як приклад він називає потяг Київ-Львів, який завжди завантажений зараз і вплив сезонності на цьому напрямку досить незначний. Тобто, якщо безплатні поїздки можна буде використати на цей напрямок, то це швидше нашкодить, оскільки квитки на цей маршрут розкуповують.

"Якщо завдяки цій ініціативі люди зможуть завантажувати всі недовантажені ділянки, можливо, буде якийсь економічний ефект, будуть інші позитивні мультиплікаторні, так звані, економічні ефекти. Але знову ж таки, потрібно дочекатись, як це буде працювати, – каже Сергій Вовк. – Однак нам потрібно нам потрібно наводити порядок в пасажирських перевезеннях і, на жаль, зменшувати кількість маршрутів, а також намагатись зробити систему тарифів більш наближеною до ринкових".

Віктор Гальчинський переконаний, що про реформування галузі пасажирських перевезень далекого сполучення та приміського сполучення, можна бути говорити тільки після війни. 

"Бо найкраще її реформують тільки вільна конкуренція між перевізниками на далеких маршрутах та передача управління приміськими сполученнями та їх дофінансування місцевим громадам та областям, як і передбачено правилами ЄС", – каже Віктор Гальчинський.

Акція з майже безплатними квитками у Німеччині коштувала 2 млрд євро

Віктор Гальчинський каже, що акції з безплатними поїздками проводили в інших країнах, аби стимулювати попит на залізничні перевезення чи пожвавлення економіки, але не варто забувати, що Укрзалізниця працює в умовах війни.

"Ініціатива безкоштовних 3000 кілометрів залізничних подорожей для кожного українця жодним чином не покращить фінансове становище "Укрзалізниці". Насамперед тому, що в умовах повномасштабної війни і майже щоденного знищення ворогом рухомого складу та інфраструктури головна транспортна артерія країни постійно потребуватиме підтримки і дотацій з бюджету на функціонування та відновлення. Ці вкладення точно не залежатимуть від нарахування і використання безкоштовних кілометрів пасажирами. Водночас непродумана реалізація такої ініціативи може зашкодити роботі національного перевізника та погіршити обслуговування пасажирів", – каже він.

За словами Віктора Гальчинського, влітку 2022 року Deutsche Bahn пропонував квитки за 9 євро на місяць на регіональні потяги –  ініціатива коштувала бюджетові ФРН понад 2 мільярди євро. У жовтні 2025 року польська PKP Intercity пропонувала квитки за 1 злотий для людей похилого віку, учнів та вчителів. Ця ініціатива призвела до дефіциту квитків на популярні напрямки та незадоволення пасажирів, які не змогли виїхати на роботу чи у відпустку.

На Закарпаття прибув евакуаційний поїзд із Донеччини

фото: Закарпатська ОВА

 

"Варто нагадати, що "безкоштовні кілометри"  пасажирам під час повномасштабної російської агресії вже були – у 2022-2023 роках Укрзалізниця здійснила десятки евакуаційних рейсів з прифронтових міст в тил та за кордон, якими перевезла сотні тисяч пасажирів. Усе це робилося безкоштовно для людей – але тоді ніхто не говорив ні про безкоштовні кілометри, ні про дотації з бюджету. Компанія зробила це власним коштом", – каже Віктор Гальчинський.

