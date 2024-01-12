Ціни на нафту зросли після ударів США та Британії по хуситах у Ємені
Ціни на нафту підскочили після того, як США та Велика Британія в ніч проти 12 січня завдали авіаударів по позиціях хуситів у Ємені
Про це пише Bloomberg.
"Загострення конфлікту свідчить про більший потенціал для збоїв і потребу в перенаправленні суден. Однак більший ризик полягає в тому, що це пошириться й ми почнемо бачити загрози для потоків, що виходять із Перської затоки. Хоча ми вважаємо, що ризик цього невеликий, вплив буде значним", - сказав керівник товарної стратегії ING Groep NV Уоррен Паттерсон.
Зазначається, що глобальний орієнтир Brent підвищився на 2,5% до 79 доларів за барель, оскільки інвестори намагалися оцінити ймовірність ескалації військових дій, що спровокує ширший конфлікт на Близькому Сході.
- У ніч з 11 на 12 січня США і Велика Британія завдали авіаударів по позиціях хуситів у Ємені. Про ситуацію в регіоні читайте тут.
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