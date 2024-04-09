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Туреччина обмежила експорт до Ізраїлю 54 груп товарів

9 квітня, 2024 вiвторок
10:57
Економіка Туреччина . Посольство в Україні в Києві

У вівторок, 9 квітня, міністерство торгівлі Туреччини оголосило про введення обмежень на експорт до Ізраїлю 54 груп товарів у відповідь на бойові дії в секторі Гази

Про це йдеться на сайті міністерства торгівлі Туреччини.

Згідно з рішенням відомство запровадило обмеження на експорт до Ізраїлю 54 груп товарів, серед яких арматура, листова сталь, мармур, кераміка, цемент, бетонозмішувачі та екскаватори, різні види кабелів і дротів, мінеральні добрива. 

Рішення набуде чинності невідкладно.

"Це рішення залишатиметься чинним доти, доки Ізраїль відповідно до своїх зобов'язань за міжнародним правом не оголосить про негайне припинення вогню в Газі та не забезпечить адекватний і безперебійний потік гуманітарної допомоги до сектору Гази", - йдеться у повідомленні.

Окрім цього, у відомстві закликали всіх членів міжнародного співтовариства виконати свої обов'язки та забезпечити дотримання Ізраїлем своїх міжнародних зобов'язань, що випливають з норм міжнародного права, у зв'язку зі складною ситуацією в секторі Гази.

  • У неділю, 7 квітня, координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що Ізраїль виводить свої війська з Рафаха для перепочинку та переозброєння.

Теги:
Світ
Ізраїль
Палестина
Туреччина
Близький Схід
Війна в Ізраїлі
Сектор Гази
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