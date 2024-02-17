У 2023 році Україна збільшила експорт зерна на 16%

Про це повідомив заступник директора Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" академік НААН Микола Пугачов.

За його словами, вторгування від експорту зерна торік становило $8,3, що на 9% менше, ніж у 2022 році.

Так, у 2023 році Україна експортувала 26,4 млн т кукурудзи, що майже на 6% більше показника 2022 року. Обсяги експорту пшениці становили 16,2 млн т. Це на 44% більше, ніж за рік до цього.

Водночас продажі ячменю на зовнішні ринки у 2023 році зросли на 1% і становили 2,2 млн т.

Зазначається, що найбільшими покупцями українського зерна торік традиційно стали представники Євросоюзу, Азії та Африки. При цьому торік експорт знову здійснювався переважно до країн ЄС.



Минулого року рейтинг найбільших імпортерів українського збіжжя з часткою у 17,1% вартості експорту цієї товарної групи очолила Іспанія. Китай минулого року знову став другим у рейтингу з часткою 13,9%. Румунія, яка у 2022 році була першою в рейтингу найбільших імпортерів українського збіжжя, минулого року забезпечила собі третє місце з часткою 12,5%.

Сукупно ці 3 держави - лідери рейтингу основних імпортерів сформували близько 44% вартісного обсягу всіх закупівель зернопродукції в Україні.