У ДТЕК повідомили про введення екстрених відключень світла: яких областей це торкнеться
У неділю, 2 червня, в Україні ввели екстрені відключення електроенергії через складну ситуацію в енергосистемі. Зокрема, відключення діятимуть у Києві, області та ще в п'яти регіонах
Про це інформує ДТЕК.
Так, екстрені відключення сьогодні запроваджують у Києві, Київській області, на Одещині, Дніпропетровщині та Донеччині.
"На жаль, важка ситуація в енергосистемі після обстрілів РФ триває. Тому за вказівкою Укренерго, застосовуються екстрені відключення", - пояснили у ДТЕК.
У компанії наголосили, що енергетики по всій країні роблять все можливе, щоб стабілізувати ситуацію.
- Нагадаємо, цієї ночі російські окупанти запустили ракети і безпілотники для удару по Україні. Оборонцям неба вдалося знищити майже усі ворожі ударні дрони.
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