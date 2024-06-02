У ДТЕК повідомили про введення екстрених відключень світла: яких областей це торкнеться

Про це інформує ДТЕК.

Так, екстрені відключення сьогодні запроваджують у Києві, Київській області, на Одещині, Дніпропетровщині та Донеччині.

"На жаль, важка ситуація в енергосистемі після обстрілів РФ триває. Тому за вказівкою Укренерго, застосовуються екстрені відключення", - пояснили у ДТЕК.

У компанії наголосили, що енергетики по всій країні роблять все можливе, щоб стабілізувати ситуацію.