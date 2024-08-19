У Харкові звільнили підприємців від сплати деяких податків: подробиці
Харківський бізнес до кінця 2024 року звільнили від сплати податку на нерухомість, на землю та єдиного податку для ФОП четвертої групи
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
Він розповів, що на сесії міської ради підприємців Харкова звільнили від податку на нерухомість, на землю та єдиного податку для ФОП четвертої групи до кінця поточного року.
"Харків, ймовірно, єдине місто в Україні, а можливо, і у світі, яке пішло на такий сміливий крок заради підтримки підприємницької сфери, навіть ціною втрат значних надходжень до міського бюджету. Адже ми розуміємо, наскільки важливими є ці пільги в умовах війни, та що завдяки ним власники бізнесів матимуть можливість інвестувати більше обігових коштів у розвиток своєї справи", - додав Терехов.
- Раніше стало відомо, що для підприємців Харківщини у межах програм підтримки бізнесу у 2024 році виділили півтора мільярда гривень.
- 12 квітня Кабінет міністрів України дозволив місцевій владі Харкова звільнити бізнес від сплати трьох видів податків.
- 30 квітня Харківська міська рада ухвалила рішення про звільнення підприємців від сплати податків за землю та нерухомість. Крім того, ФОП четвертої групи зможуть не платити єдиний податок.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.11 Купівля 41.11Продаж 41.58
- EUR Купівля 45.17Продаж 45.87
- Актуальне
- Важливе