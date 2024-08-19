У Харкові звільнили підприємців від сплати деяких податків: подробиці

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Він розповів, що на сесії міської ради підприємців Харкова звільнили від податку на нерухомість, на землю та єдиного податку для ФОП четвертої групи до кінця поточного року.

"Харків, ймовірно, єдине місто в Україні, а можливо, і у світі, яке пішло на такий сміливий крок заради підтримки підприємницької сфери, навіть ціною втрат значних надходжень до міського бюджету. Адже ми розуміємо, наскільки важливими є ці пільги в умовах війни, та що завдяки ним власники бізнесів матимуть можливість інвестувати більше обігових коштів у розвиток своєї справи", - додав Терехов.