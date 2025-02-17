У Херсоні через російські обстріли відсутнє світло у кількох районах

Про це повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

"Темні російські сили знову намагаються позбавити нас світла. Внаслідок ворожих обстрілів знеструмлені електромережі", - написав він у телеграм.

За словами начальника МВА, внаслідок обстрілу частково зникло електропостачання у Дніпровському та Центральному районах. Також складна ситуація фіксується у Корабельному районі міста.

Наразі енергетики працюють над відновленням електропостачання.