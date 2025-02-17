У Херсоні через російські обстріли відсутнє світло у кількох районах
Уранці понеділка, 17 лютого, у кількох районах Херсона внаслідок російських обстрілів зафіксували знеструмлення електромереж
Про це повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.
"Темні російські сили знову намагаються позбавити нас світла. Внаслідок ворожих обстрілів знеструмлені електромережі", - написав він у телеграм.
За словами начальника МВА, внаслідок обстрілу частково зникло електропостачання у Дніпровському та Центральному районах. Також складна ситуація фіксується у Корабельному районі міста.
Наразі енергетики працюють над відновленням електропостачання.
- 16 лютого російська окупаційна армія вдарила з артилерії по Херсону, внаслідок чого постраждала 74-річна жінка.
За даними голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, минулої доби російські війська обстріляли Херсон та ще 31 населений пункт в області. Окупанти били по критичній інфраструктурі та житлових кварталах населених пунктів області. Через російську агресію дві людини зазнали поранень.
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