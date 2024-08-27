У Києві та 4 областях запровадили екстрені відключення світла
На Київщині, Дніпропетровщині, Одещині, Донеччині та у Києві запровадили екстрені відключення світла
Про це повідомляє ДТЕК.
"Київ, Київська, Дніпропетровська, Одеська та Донецька області: введені екстрені відключення", - йдеться у повідомленні.
Як зазначили у ДТЕК, відповідне розпорядження надало Укренерго через складну ситуацію в енергосистемі. Під час екстрених відключень графіки не діють.
- Упродовж всієї доби вівторка, 27 серпня, в усіх регіонах застосовуватимуть три та чотири черги відключень електроенергії.
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