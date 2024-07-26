У МАГАТЕ підтвердили зупинку блоку на Південноукраїнській АЕС, в Укренерго відреагували

Про це йдеться на сайті МАГАТЕ.

Згідно з повідомленням агентства, на Південноукраїнській АЕС сталось пошкодження керамічного ізолятора внаслідок короткого замикання. Це стало причиною витоку масла, що потім загорілося від електричної дуги.

Реактор перезапустили після відновлення електричного з'єднання, а трохи більше ніж за добу він вийшов на повну потужність і почав виробляти електрику.

В Укренерго відреагували на інформацію про зупинку енергоблоку, зауваживши, що вони не можуть публічно коментувати ситуацію на обʼєктах.

"Під час дії воєнного стану, постійних атак ворога ми не можемо коментувати ситуацію на конкретних енергооб’єктах публічно. Тому я не можу прокоментувати цю ситуацію, окрім того, що є офіційна інформація, інформація від МАГАТЕ", – сказав голова правління Укренерго Володимир Кудрицький на брифінгу в Медіацентрі Україна.