У МАГАТЕ підтвердили зупинку блоку на Південноукраїнській АЕС, в Укренерго відреагували
Міжнародне агентство з атомної енергії підтвердило, що на Південноукраїнській АЕС робота другого енергоблоку зупинилася після автоматичного спрацювання електричного захисту через проблему з трансформатором
Про це йдеться на сайті МАГАТЕ.
Згідно з повідомленням агентства, на Південноукраїнській АЕС сталось пошкодження керамічного ізолятора внаслідок короткого замикання. Це стало причиною витоку масла, що потім загорілося від електричної дуги.
Реактор перезапустили після відновлення електричного з'єднання, а трохи більше ніж за добу він вийшов на повну потужність і почав виробляти електрику.
В Укренерго відреагували на інформацію про зупинку енергоблоку, зауваживши, що вони не можуть публічно коментувати ситуацію на обʼєктах.
"Під час дії воєнного стану, постійних атак ворога ми не можемо коментувати ситуацію на конкретних енергооб’єктах публічно. Тому я не можу прокоментувати цю ситуацію, окрім того, що є офіційна інформація, інформація від МАГАТЕ", – сказав голова правління Укренерго Володимир Кудрицький на брифінгу в Медіацентрі Україна.
- 18 липня Центр стратегічних комунікацій спростував інформацію про аварію на Південноукраїнській АЕС.
- 25 липня повідомлялось, що Міненерго просить РНБО та СБУ притягнути до відповідальності тих, хто дезінформує суспільство щодо ситуації на українських атомних електростанціях.
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