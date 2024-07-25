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Головна Енергетика Міненерго просить РНБО та СБУ притягнути до відповідальності тих, хто поширює фейки про аварію на Південноукраїнській АЕС

Міненерго просить РНБО та СБУ притягнути до відповідальності тих, хто поширює фейки про аварію на Південноукраїнській АЕС

Юлія Юліна
25 липня, 2024 четвер
18:47
Енергетика Південноукраїнська АЕС

Міненерго просить РНБО та СБУ притягнути до відповідальності тих, хто дезінформує суспільство щодо ситуації на українських атомних електростанціях

Зміст

Про це йдеться у повідомленні пресслужби відомства.

Міненерго стверджує, що фейк про аварію на Південноукраїнській АЕС окупанти закинули в інформаційний простір України у відповідь на власні намагання приховати аварію на Ростовській АЕС, інформація про яку з’явилася в медіапросторі раніше.

"Жодного відключення силового трансформатора, про яке йшлося в розповсюдженому фейку, на станції не було. Якби така подія сталась, це унеможливило б видачу електроенергії й дійсно призвело б до необхідності зупинити атомний блок", - наголосили у відомстві.

"Пошкодження іншого обладнання не впливає на роботу блока і може мати лише короткочасний (протягом годин) вплив на можливість видачі", - додали там.

У Галущенка підкреслили, що пошкодження обладнання – прямий наслідок цілеспрямованих атак росіян на об’єкти енергетичної інфраструктури, а також аномальних погодних умов, і цю ситуацію аж ніяк не можна назвати аварією на атомній електростанції.

У Міненерго наголосили, що атомний енергоблок перебуває в робочому стані.

Міненерго просить РНБО та СБУ притягнути до відповідальності тих, хто поширює фейки про аварію на Південноукраїнській АЕС.

Теги:
Новини
Економіка
Україна
РНБО
СБУ
Війна з Росією
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