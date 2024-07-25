Про це йдеться у повідомленні пресслужби відомства.

Міненерго стверджує, що фейк про аварію на Південноукраїнській АЕС окупанти закинули в інформаційний простір України у відповідь на власні намагання приховати аварію на Ростовській АЕС, інформація про яку з’явилася в медіапросторі раніше.

"Жодного відключення силового трансформатора, про яке йшлося в розповсюдженому фейку, на станції не було. Якби така подія сталась, це унеможливило б видачу електроенергії й дійсно призвело б до необхідності зупинити атомний блок", - наголосили у відомстві.

"Пошкодження іншого обладнання не впливає на роботу блока і може мати лише короткочасний (протягом годин) вплив на можливість видачі", - додали там.

У Галущенка підкреслили, що пошкодження обладнання – прямий наслідок цілеспрямованих атак росіян на об’єкти енергетичної інфраструктури, а також аномальних погодних умов, і цю ситуацію аж ніяк не можна назвати аварією на атомній електростанції.

У Міненерго наголосили, що атомний енергоблок перебуває в робочому стані.

Міненерго просить РНБО та СБУ притягнути до відповідальності тих, хто поширює фейки про аварію на Південноукраїнській АЕС.