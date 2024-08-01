У Мінфіні заявили про готовність до дискусій щодо підвищення податків, але виставили дедлайн

Про це заявив очільник Мінфіну Сергій Марченко.

Уряд обговорив із представниками бізнесу, членами Ради з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану пропозиції щодо наповнення державного бюджету шляхом підвищення податків, а також додаткові шляхи підвищення доходів для фінансування оборони на понад 500 млрд грн. 60% із цих коштів підуть на зарплати військовим, 40% - на зброю, техніку та інші критичні витрати.

У Кабміні наголосили, що підвищення податків забезпечить лише четверту частину військової потреби. Решту коштів удасться вивільнити через збільшення внутрішніх запозичень, а також перевиконання чинних доходів держбюджету, в тому числі через детінізацію економіки.

В уряді нагадали, що Україна не може використовувати на фінансування оборони кошти міжнародних партнерів, отже перекидання коштів із невійськових програм на армію є неможливим. На це Україна має знайти власні ресурси.

"Питання забезпечення сектору безпеки й оборони сьогодні в пріоритеті. Ми запропонували способи та готові до дискусії та розгляду всіх позицій, однак маємо у найкоротші терміни напрацювати спільне конструктивне рішення для забезпечення запиту Сил оборони. Рішення має бути ухвалено до вересня", - наголосив Марченко.

Нардеп Ярослав Железняк ще навесні повідомляв, що влада готується до підвищення ПДВ і військового збору.

22 липня очільник Мінфіну Сергій Марченко пояснив, що підвищення військового збору дасть змогу залучити додаткові 121,8 млрд грн для сектору безпеки й оборони.

Читайте також: Військовий збір та інші податки хочуть підвищити. Як це вплине на українців