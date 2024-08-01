У Мінфіні заявили про готовність до дискусій щодо підвищення податків, але виставили дедлайн
Мінфін відкритий до діалогу щодо податкових змін задля фінансування сектора оборони, однак рішення має бути ухвалене до вересня
Про це заявив очільник Мінфіну Сергій Марченко.
Уряд обговорив із представниками бізнесу, членами Ради з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану пропозиції щодо наповнення державного бюджету шляхом підвищення податків, а також додаткові шляхи підвищення доходів для фінансування оборони на понад 500 млрд грн. 60% із цих коштів підуть на зарплати військовим, 40% - на зброю, техніку та інші критичні витрати.
У Кабміні наголосили, що підвищення податків забезпечить лише четверту частину військової потреби. Решту коштів удасться вивільнити через збільшення внутрішніх запозичень, а також перевиконання чинних доходів держбюджету, в тому числі через детінізацію економіки.
В уряді нагадали, що Україна не може використовувати на фінансування оборони кошти міжнародних партнерів, отже перекидання коштів із невійськових програм на армію є неможливим. На це Україна має знайти власні ресурси.
"Питання забезпечення сектору безпеки й оборони сьогодні в пріоритеті. Ми запропонували способи та готові до дискусії та розгляду всіх позицій, однак маємо у найкоротші терміни напрацювати спільне конструктивне рішення для забезпечення запиту Сил оборони. Рішення має бути ухвалено до вересня", - наголосив Марченко.
- Нардеп Ярослав Железняк ще навесні повідомляв, що влада готується до підвищення ПДВ і військового збору.
- 22 липня очільник Мінфіну Сергій Марченко пояснив, що підвищення військового збору дасть змогу залучити додаткові 121,8 млрд грн для сектору безпеки й оборони.
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