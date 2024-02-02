У МВФ підтримали жорсткі реформи президента Аргентини Мілея
Міжнародний валютний фонд заявив, що Аргентина прагне накопичити міжнародні резерви та зупинити фінансування центральним банком державного боргу. Фонд підтримав набір запропонованих новою адміністрацією президента Хав'єра Мілея реформ
Про це повідомляє Reuters.
МВФ назвав стабілізаційний план Мілея для економіки Аргентини сміливим і набагато більш амбітним, ніж його попередники.
"Сильна відповідальність влади та виданий виборцями мандат щодо усунення фіскального дефіциту та давніх перешкод для зростання (багато з них приносять користь приватним інтересам) пом’якшують ризики реалізації реформ", – йдеться у звіті співробітників МВФ по Аргентині.
МВФ також наголосив, що ризики для програми є високими, враховуючи спадщину від невдалої політики та складну політичну та соціальну ситуацію з падінням реальної заробітної плати та високим рівнем бідності.
Там додали, що Аргентина взяла на себе зобов’язання у найближчій перспективі усунути зайві обмінні обмеження та практику кількох валют" і заборонити кредитування центральним банком уряду.
Директорка-розпорядниця фонду Крісталіна Георгієва заявила, що Аргентина та МВФ наразі не обговорюють нову програму.
Вона сказала, що уряд зробив правильно, коли вирішив повернути чинну програму в належне русло..
Фонд очікує, що економічне відновлення набере темпів наприкінці року, оскільки негативна реакція на нову політику згасає, хоча й підкреслює, що політика має залишатися жорсткою.
- 12 січня стало відомо, що рівень річної інфляції в Аргентині перевищив 211%: швидкість зростання цін перебуває на найвищому рівні з початку 1990-х років.
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