У МВФ підтримали жорсткі реформи президента Аргентини Мілея

Про це повідомляє Reuters.

МВФ назвав стабілізаційний план Мілея для економіки Аргентини сміливим і набагато більш амбітним, ніж його попередники.

"Сильна відповідальність влади та виданий виборцями мандат щодо усунення фіскального дефіциту та давніх перешкод для зростання (багато з них приносять користь приватним інтересам) пом’якшують ризики реалізації реформ", – йдеться у звіті співробітників МВФ по Аргентині.

МВФ також наголосив, що ризики для програми є високими, враховуючи спадщину від невдалої політики та складну політичну та соціальну ситуацію з падінням реальної заробітної плати та високим рівнем бідності.

Там додали, що Аргентина взяла на себе зобов’язання у найближчій перспективі усунути зайві обмінні обмеження та практику кількох валют" і заборонити кредитування центральним банком уряду.

Директорка-розпорядниця фонду Крісталіна Георгієва заявила, що Аргентина та МВФ наразі не обговорюють нову програму.

Вона сказала, що уряд зробив правильно, коли вирішив повернути чинну програму в належне русло..

Фонд очікує, що економічне відновлення набере темпів наприкінці року, оскільки негативна реакція на нову політику згасає, хоча й підкреслює, що політика має залишатися жорсткою.