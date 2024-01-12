В Аргентині рівень інфляції перевищив 211%: це найбільший показник з початку 1990-х років
Рівень річної інфляції в Аргентині перевищив 211%: швидкість зростання цін перебуває на найвищому рівні з початку 1990-х років
Про це пише Reuters.
Водночас місячна інфляція в Аргентині сягнула 25,5% після різкої девальвації песо у грудні 2023 року. Це сталося після того, як уряд новообраного президента Мілея взявся до виконання своїх обов'язків, пообіцявши взяти інфляцію під контроль. Президент Хав'єр Мілей прагне застосувати жорсткі заходи економії, щоб знизити інфляцію, зменшити глибокий бюджетний дефіцит і відновити державну скарбницю.
Попри те, що висока інфляція спостерігається в Аргентині вже багато років, наразі темпи зростання цін перебувають на найвищому рівні з початку 1990-х років.
Зараз за рівнем інфляція Аргентина випередила Венесуелу: там у 2023 році зростання цін знизилося до 193%.
- Експерт з Латинської Америки аналітичного центру ADASTRA Олексій Откидач вважає, що найімовірніше першим завданням нового президента Аргентини Хав’єра Мілея буде зниження інфляції.
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