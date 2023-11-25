Новий президент Аргентини зосередиться на приборканні інфляції та залученні закордонних інвестицій, - експерт-міжнародник Откидач

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Я вважаю що першим завданням, яке стоятиме перед Мілеєм, буде саме обмеження інфляції. Бо інфляція в Аргентині сягала 140% у певні місяці й це жахливі цифри. Ми з війною, з блокадою портів, страйками перевізників Польщі маємо інфляцію 40%. Але уявіть собі країну в якій немає війни, відкриті кордони та є всі можливості для торгівлі з усіма країнами світу, і вона живе з економікою, яка втричі гірша за нашу і відповідно перші заходи будуть, очевидно, спрямовані на інфляцію", - пояснив експерт з Латинської Америки аналітичного центру ADASTRA.

Також на думку Откидача, новий президент Аргентини впорядковуватиме системні реформи, верховенство права, розпочне боротьбу з корупцією, збільшуватиме технології та покращуватиме освіту.

Читайте також: Обіцяв спалити Центробанк: хто такий Хав'єр Мілей, новообраний президент Аргентини

"Велика кількість компаній анонсували, що вони зацікавлені в інвестиціях в Аргентину. Відповідно, якщо буде політична воля, створені відповідні умови, то ми побачимо результати заходу компаній на аргентинський ринок. Якщо говорити про партнерів Аргентини, то специфічна ситуація полягає в тому, що попередні президенти вибудовували лінію союзів, скажімо так, з гравцями, які сповідують ліву політику з великими видатками. Тепер Аргентина з принципово новим президентом, нової зовнішньою політикою ризикує певною мірою залишитися в ізоляції щодо своїх сусідів. Відповідно друзями Аргентини стануть, скоріш за все, європейські країни та Сполучені Штати Америки", - підсумував він.

Що відомо про Мілея

22 жовтня в Аргентині відбувся перший тур президентських виборів. Він не зміг визначити переможця. До другого вийшли економіст та шоумен Хав’єр Мілей та чинний міністр економіки Серхіо Масса.

19 листопада в другому турі Аргентина обрала новим президентом лібертаріанця Хав’єра Мілея. Він має радикальні погляди щодо реформування економіки.

В інтерв'ю Economist Мілей відзначав, що в перші місяці перебування на посаді президента обов'язково зустрінеться з Володимиром Зеленським, а Путіна вважає "автократом". До речі, президент України вже привітав Мілея з обранням.

"Вдячний за чітку позицію на підтримку України. Працюватимемо разом над розвитком українсько-аргентинської співпраці й відновленням світового правопорядку, заснованого на міжнародному праві", – написав він.

Раніше Мілей заявляв, що взагалі відмовиться від зв’язків із такими країнами, як Росія, Китай і Бразилія, натомість США й Ізраїль називав головними партнерами Аргентини.

Новий президент Аргентини має вступити на посаду 10 грудня. Скільки часу він на ній перебуватиме невідомо. Бо хоч каденція розрахована на 4 роки, Forbes цитує прогнози деяких аналітиків, які стверджують, що президентство Мілея не протриває довше року і закінчиться хаосом та ще одними виборами.

23 листопада Хав’єр Мілей запропонував президенту Володимиру Зеленському провести в Аргентині саміт Україна - Латинська Америка щодо розв'язання російсько-української війни.