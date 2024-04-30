У НБУ розповіли, чи працюватимуть банки на Великдень та травневі свята

Про це інформує НБУ.

Там нагадали, що на початку травня буде кілька святкових та пам’ятних днів:

1 травня (середа) – День праці

5 травня (неділя) – Великдень

8 травня (середа) – День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років

Для фінансової системи, це будуть звичайні робочі дні, оскільки система електронних платежів Нацбанку вже понад рік працює цілодобово та щодень.

"Усі банки України підключені до системи та мають можливість здійснювати платежі клієнтів цілодобово та без вихідних, ураховуючи власні потреби та потреби своїх клієнтів", - йдеться у повідомленні.

Крім того, на період дії воєнного стану в Україні тимчасово призупинена дія окремих норм законодавства про працю. Йдеться, зокрема, про скасування вихідних на свята та переніс вихідного на наступний день після святкового, якщо той припадає на суботу чи неділю.